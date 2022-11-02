第五届进博会吸引145个国家、地区和国际组织参展
2022年11月02日05:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社上海11月1日电 （记者周蕊、谢希瑶）记者从1日举行的第五届中国国际进口博览会新闻发布会上了解到，本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业商业展。
据介绍，来自127个国家和地区的企业将亮相第五届进博会企业商业展，66个国家和3个国际组织将亮相国家综合展，数量均超过上届。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国均有企业参展，“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。同时，尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。
(责编：袁勃、牛镛)
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