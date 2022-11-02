本报北京11月1日电 （记者李婕）日前，中国贸促会发布《2022年第三季度中国外资营商环境调研报告》。报告显示，外资企业持续看好中国市场，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。

调研中，近九成外资企业对获取经营场所、市场准入和纳税评价“较满意”以上，近九成外资企业对保产业链供应链稳定政策、《鼓励外商投资产业目录》实施情况、积极的财政政策和减税降费政策满意度较高。

具体来看，95.33%的外资企业对获取经营场所评价“较满意”以上，89.94%对市场准入评价“较满意”以上，88.71%对纳税评价“较满意”以上。外资企业对市场准入、促进市场竞争、获取经营场所和获取金融服务的满意度评价，分别比第二季度增加1.99、1.84、1.52和1.43个百分点。

“报告显示，中国已经成为诸多外资企业全球业务发展的动力与引擎，绝大多数外资企业看好在华长期发展前景。”中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓在近日举行的新闻发布会上说。

三季度，中国市场对外资依然保持较强吸引力，国内社会环境稳定、经济潜力巨大、市场空间广阔、产业配套完整、政策优惠持续，全球诸多主要投资机构纷纷对中国投下“信任票”，近八成外资企业维持了现有生产业务规模，吸引外资规模持续增长。调研显示，长三角和珠三角地区是吸引外商投资的主要区域。

“从外资企业在中国的投资金额、投资结构和对经济建设的参与程度可以看出，中国的营商环境具有强大的吸引力。”孙晓说。

据介绍，目前，外资企业对中国营商环境的政策建议主要体现在完善常态化疫情防控政策、提升政策制定科学性完备性、打造高效能服务型政府等方面。

(责编：袁勃、牛镛)

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