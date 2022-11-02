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提高配送效率，优化用户体验

网上下单，本地商店全城送（网上中国）

本报记者  杨俊峰
2022年11月02日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　工作人员在位于上海市杨浦区的“美团买菜”逸仙路站点内分拣货品。
　　新华社记者 丁 汀摄

　　中国互联网络信息中心日前发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2022年上半年，电商平台在完善供应链、物流及用户体验等方面加大投入，推动网络消费市场向本地化等方向发展，时效性敏感、本地化属性强的消费需求加速向线上延伸。专家认为，从短期看，本地化业务模式的末端配送效率优势已得到初步体现；从长期看，本地化业务模式通过向上下游延伸，有助于打通全领域数字化通路，提升消费品的供给效率。

　　

　　店铺纷纷上线经营

　　“平均下来一天1000多斤，一个月就3万多斤，一年保守估计卖了有36万多斤蔬菜。”最近，上海徐汇宛平菜市场的摊主陈春玲算了一笔账，“现在的年轻人喜欢在网上买菜，所以我把店铺上线到‘饿了么’平台，空闲时可以做做外卖。”

　　作为“饿了么”平台上的“挑菜达人”商户，因为对进货渠道、蔬菜品质的严格控制，陈春玲的店铺上线4年赢得了一大批顾客粉丝。现在每天“饿了么”的订单已占到总订单的1/3。

　　“饿了么”生鲜业务负责人对记者说，目前他们已经在全国多地上线了“挑菜达人”店铺，通过建立一套食材挑菜，门店运营标准，让摊主快速掌握线上经营技能。

　　据悉，美团、京东等平台也通过外卖生鲜、社区团购等模式加速发展，快速融入本地市场。

　　2022年8月至今，“美团买菜”在北京、上海、广州、深圳、武汉等地陆续推出“本地尖货”品牌打造计划，包括北京庞各庄西瓜、平谷大桃、密云水库鱼，上海崇明大米、广州本地特色番石榴、洪湖莲藕等在内，越来越多“本地尖货”通过即时零售平台，更快地从田间流通到消费者手中。

　　“本地尖货”品牌打造计划在让本地好货卖得更好的同时，刺激本地消费，拉动本地经济增长。以庞各庄西瓜为例，当地合作社的农民收入普遍上涨了40%到50%；与“美团买菜”合作番石榴的广州金泉农业专业合作社，供应的南沙番石榴一天最高可卖出上万斤，消费者复购率高，合作社农民收入普遍上涨了20%以上。同样的情况也体现在“平谷大桃”“密云水库鱼”上，仅“美团买菜”一家平谷大桃合作商就能帮助当地250名农户实现增收近500万元。2021年与“美团买菜”合作密云水库鱼后，合作社每个月能够销售上万条密云鱼，直接带动合作社渔农收入增长30%。

　　即时零售更方便

　　家住北京朝阳区的李女士说，自己平时就经常用京东买东西，“去年以来觉得京东送的越来越快了。像超市的水果、手机、五金配件等，几十分钟就到了，很方便。”

　　2021年10月，达达集团和京东联手打造的“小时购”服务正式发布，通过京东App和小程序为京东用户提供“线上下单、门店发货、小时级乃至分钟级送达”的即时零售服务。

　　“中国电商发展过程中，商品离消费者越来越近，配送效率提升是必然趋势。”京东集团首席执行官徐雷对记者表示，“现阶段，库存就在消费者附近3到5公里，配送只需要30分钟到1个小时，这就是行业所知的‘即时零售+即时物流’，也是京东目前正在努力实现的目标。”

　　“京东小时购”是近年来迅速发展的即时零售业务的一个缩影。本地门店加上即时配送构成了“即时零售”新业态，连接了实体经济和消费者，也激发了新消费需求。

　　业内人士认为，和传统购物方式相比，即时零售解决了消费者线下不知道到哪买，线上电商下单来不及的购物痛点。此外，与传统电商快递相比，即时零售将快递运送时间从4到5天压缩到1小时甚至几分钟，成为消费者选择即时零售的重要原因。例如，“外卖当作快递用”的话题引起热议，也反映了消费行为逐渐即时化这一特点。

　　这一行为在年轻群体中尤其明显，埃森哲咨询机构日前发布的《聚焦中国95后消费群体》报告显示，超过50%的95后消费者希望在购物当天甚至半天内就能收货，7%的消费者希望能在下单后2小时内收到商品。

　　同时，消费者选择即时零售还因为品类齐全。多次网购的李女士说：“超市、药店、甜品店都上网了，我们可以在平台上直接进入任意一家实体店购买商品，软件上还标明了店铺与消费者的距离、送货所需时间。”

　　刚刚搬完家的刘先生也说，安装家具时急需一个电动螺丝刀，在平台下单后20分钟就送上门了，“如果自己出门购买，还得到处找，费时也费力。”

　　探店视频受欢迎

　　不仅是电商，短视频平台也在不断扩展本地生活业务，从内容消费走向线下服务。

　　据悉，短视频平台抖音围绕一二线和网红城市进行布局，先后推出美食探店、心动外卖等业务，并对入驻的本地餐饮商家进行流量扶持，通过种草吸引顾客，促进线上线下交易闭环。

　　抖音生活服务营销中心负责人王丁虓介绍，抖音生活服务于2021年1月启动，创作者用内容高效连接用户与商品、服务。以部分抖音生活服务创作者为例，“若以食为天”和“潜心食”通过不同风格的探店视频，为粉丝推荐优质美食同时也让更多好餐厅被看到；“穆雷Murray”从旅游行业转型生活服务，用专注无锡本地的500多条短视频和90多场直播，获得了本地粉丝的认可；因为看好生活服务业务，“小明粗去”去年6月从户外主播转型用直播推荐北京的好店好品，凭借鲜明的个人标签，获得了粉丝的喜爱和认可，1年多时间里粉丝数翻了一倍。

　　“去中心化、分散化的本地生活服务市场，与抖音分散在各地的创作者相结合，产生了本地达人现场体验本地商家的‘达人探店’短视频及直播模式，已经开始助力商家增收。”抖音相关负责人对记者说。

(责编：袁勃、牛镛)
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