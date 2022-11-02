本报记者 孙亚慧

匡明（站立者）与团队讨论慢性病管理服务的平台搭建。

受访者供图

党的二十大报告指出，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。对于毕业于英国剑桥大学的智云健康创始人匡明而言，国家在宏观层面对慢性病管理的战略部署，更加坚定了他在数字化慢性病管理领域笃行致远的决心和信念。

数字化慢性病管理创新落地

2014年，在机缘巧合下，匡明放弃了国外高薪决定回国创业。带着能创建一家有担当、有情怀的医疗健康企业的初衷，他从糖尿病领域的服务和大数据管理切入，在此后8年时间里，从糖尿病健康管理起家的匡明，带领团队在激烈的市场竞争中突出重围，成功登陆港交所，并成为中国慢性病管理领域的重要企业之一。

通过医院SaaS（意为软件即服务，即通过网络提供软件服务）系统、药店SaaS系统、智云互联网医院平台等渠道，智云健康打通了院内、院外的慢性病管理服务场景，医生提高工作效率和慢性病治疗效果的同时，还可以在平台上进行多点执业，获取合规的医师服务费。对于患者来说，省去了不必要的外出就医，还可以享受到从预防到治疗到康复的全周期、个性化健康管理服务，减轻了医疗负担，提升了就医体验。

“我们所做的，就是通过数字化手段将各个‘信息孤岛’连接起来，提高运营效率，降低运营成本，最终让患者的治疗效果得到一定提升。”匡明认为，正是因为在传统医疗产业链上的数字化精准赋能，团队才能拥有今天的发展成果。“为健康中国贡献自己的力量，是我们整个团队的共同所盼。现在国家出台了许多利民惠民的医疗服务政策，‘看好病、少花钱、少跑腿’正实实在在地让老百姓的获得感更高。”

截至今年6月底，智云健康已与约2500家医院合作安装了院内SaaS系统，与超过18.5万家药店合作安装了药店SaaS系统，互联网医院平台已拥有约9.5万名注册医生、注册用户约2650万名。同时，智云团队联合北京邮电大学等国内知名高校，进一步推动系列医学人工智能科研成果的转化落地，通过产学研一体化融合创新，为慢性病管理发展注入了新的活力。

迎来更大发展机遇

2020年初，为了帮助武汉抗疫，智云健康第一时间派出小分队，驰援武汉火神山医院建设，共捐赠了100台智云一体机、24台平板电脑及相关耗材。5天之内，小分队完成了所有设备的安装与调试，以确保火神山医院启动时，“智云医汇管理系统”能够即刻运行，助力疫情防控筑起安全防线。

在广东、江苏、宁夏银川等地疫情暴发期间，智云健康联合全国的医生专家，在线开通免费义诊，帮助当地医护人员减轻工作负担，解决了一些地方慢性病患者挂号难、看病难的问题，遏制了医患交叉感染和疫情进一步扩散的风险。

匡明表示，虽然同很多企业一样，智云健康在疫情期间也遇到了一些困难，但国家的助企纾困政策有效帮助公司渡过难关。在团队的共同努力下，他们不仅挺过了疫情冲击，在疫情防控中尽到了应有的责任和担当，也让智云健康自主研发的慢性病管理系统和互联网医院服务被更多医院、药房和普通患者所了解、使用。

“近年来，国家不仅从政策上给予了倾斜，也在慢性病管理模式上进行了诸多创新探索，处处体现着人民至上和以人民为中心的理念。”匡明表示，作为互联网医疗企业，我国在医疗健康领域取得的系列重大成果也给他们带来了更大的发展机遇。“特别是党的二十大报告中关于推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置的论述，为健康中国发展指明了方向，也给予了企业创新发展以极大的信心。希望我们能在数字化慢性病管理领域做得更好，通过技术创新和模式创新，为大众健康创造更多可能，与时代同频共振。”

(责编：袁勃、牛镛)

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