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上海统筹推进疫情防控和筹备工作，全力推进216项重点任务

落实落细进博会城市服务保障

本报记者  田  泓
2022年11月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　“东方之约”，再度将至。11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会将在上海举办。这是党的二十大胜利闭幕后我国举办的首场重大国际展会。连日来，国家会展中心（上海）南广场已经织就一片喜庆花海和生态绿林，用红色彩叶草拼成的数字图案“5”在大草坪上分外显眼，与进博会吉祥物“进宝”一道，静候八方来宾。

　　紧紧围绕进博会“越办越好”总要求，商务部和上海市统筹推进疫情防控和筹备工作，上海市精益求精、落实落细各项城市服务保障，确保第五届进博会圆满成功举办。

　　“上海成立了由市委、市政府主要领导担任组长的城市服务保障工作领导小组，全力推进17个保障组的216项重点任务，在确保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市环境和一流的服务保障。”中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室主任、上海市人民政府副秘书长顾洪辉说。

　　智能化

　　守牢疫情防控底线

　　做好疫情防控工作是成功举办进博会的前提和基础。为守牢疫情防控底线，让大家安心参加进博会，上海市全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，制定了进博会疫情防控工作方案，形成了“1个总体方案+22个专项方案+9个应急处置预案+17个技术指引”的防控方案体系。聚焦“人、物、馆”等重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等关键环节，实施“全程闭环管理、全链条可追溯、全员疫苗接种、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”措施，构筑起“国境、城市、区域和展区”三道疫情防控线。同时，在展会现场设置5个医疗站，配置20辆救护车，在展馆周边设置35家进博会定点医院。

　　通过数字化等科技手段，上海不断完善“随申办”、进博会APP等平台功能，方便展客商及时查询防疫须知、核酸检测点、健康信息核验结果以及证件开通情况等；并重点优化展客商健康信息比对算法，展客商将核酸检测结果等所有健康信息上传后，比对时间从原来的4小时缩短到15分钟。

　　精细化

　　提升参会参展便利度

　　上海着力提升服务保障工作的精细化和智能化水平，于细微之处体现城市温度，不断提高参会参展人员的便利度和体验。

　　10月28日，一批来自英国、法国、挪威、日本等国家和地区的进博会文物艺术展品抵达外高桥保税区，上海海关首次引入“鉴证溯源”项目，在进出境各环节进行特殊数据采集对比，实现展品出入境一致性验证。

　　9月中下旬以来，第五届进博会展品陆续入境。上海海关设立了110个进博会通关专窗和专用通道，为进博会人员及展品提供全天候服务。借助海关大数据平台，提前获取出入境信息，做到嘉宾随到随走，展品即到即办、即办即放。优化作业模式，将口岸与展馆查检作业相结合，避免企业两次开箱作业，切实提高参展商品的通关效率。截至目前，第五届进博会展品通关194批次，总金额达1.42亿美元。

　　上海各大机场、铁路站设置进博会专用通道和接待服务中心，为参展团体提供便捷候乘等全流程服务。倡导“集约出行，公交优先”，优化轨道交通运力，缩短轨交间隔时间，增设公交和定制巴士线路，2500辆新能源出租车满足展客商个性化需求。10月下旬开通的公交121路延伸线，是继71路之后第二条服务进博会的常规公交延伸线，终点站距离国家会展中心（上海）直线距离仅百米，能接驳地铁2号线和13号线，并辐射沿线20多家酒店、宾馆。上海城投高速运管中心通过道路感知设备，实时掌握省界、交通枢纽等重要节点车流量，通过人工智能算法快速发现道路交通事件，及时联动相关部门快速处置，确保“畅、安、舒、美”的通行环境。进博会展馆周边设置了20处临时停车场，提供约1900个车位并可线上提前预约。

　　“我们充分利用智能设备和新技术进行预警与报警，一旦发现管道存在危害安全供水隐患，及时采取预防性修复措施。”上海城投水务供水分公司相关负责人介绍，公司采用不断水内窥技术检查管道内部运行情况，通过管网运行数据与实时天气数据综合应用，每小时动态分析一次管网运行风险，提前预防极端天气对管网的影响，切实保障进博会供水安全。

　　经过基础培训、进博会专项培训，来自上海40余所高校的3743名“小叶子”志愿者将陆续上岗，在展会期间为展客商提供指引、翻译等服务。展会综合服务区还为参会参展人员提供知识产权、法律、仲裁等现场服务。

　　法治化

　　保障进博会“越办越好”

　　10月1日，《上海市服务办好中国国际进口博览会条例》正式施行。中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室常务副主任、上海市商务委主任顾军表示，为一个展会专门设立一部地方法规，是一次创制性立法，为进博会实现“越办越好”提供了有力的法治保障。

　　《条例》从工作机制、支持办展办会、服务与保障、综合效应等4个方面作出了规定。在服务与保障方面，《条例》在总结吸收前4届进博会有益经验和做法的基础上，作出进一步优化，对出入境便利化服务、志愿服务、知识产权保障、法律服务等内容作出规定，明确了社会治安、生产安全、应急救援等方面的保障措施。如鼓励集约出行和公交优先，加强进博会的知识产权保护等。

　　放大进博会溢出效应，上海积极推进“展品变商品”“参展商变投资商”，支持建成虹桥国际中央商务区保税物流中心、绿地全球商品贸易港保税展示展销场所，推动保税展示展销常态化运行。上海东方国际集团在第四届进博会前开通中欧班列“上海号”，一年来货物运抵6个国家、20多个城市及站点，今年又在进博会常年展示交易平台虹桥品汇设立“上海国际友城港”，吸引首批来自30个国家友城的100多家企业展示特色商品。

　　“今年是举办进博会的第五年，也是一个新的起点。”顾军说，坚持高标准、严要求、高质量，上海正在为举办一届成功、精彩、富有成效的进博会全力以赴。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月02日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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