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第五届进博会准备就绪

2022年11月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海11月1日电  （记者田泓）第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。11月1日，中国国际进口博览局副局长孙成海在进博会新闻发布会上表示，第五届进博会是党的二十大之后我国首场重大国际展会，将按照习近平总书记“越办越好”总要求，统筹推进疫情防控和各项筹备工作。目前，第五届进博会各项筹备工作已基本就绪。

　　据介绍，本届进博会参展国别范围更广，共有145个国家、地区和国际组织参展。其中，既有发达国家也有发展中国家，也包括一些最不发达国家。来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与进博会国家展。

　　展示内容更加丰富。围绕“十四五”规划和2035年远景目标，新设农作物种业专区和人工智能专区，优化能源低碳及环保技术专区，拓展创新孵化专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业进行集中展示。新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，包括成就专区、省区市专区和“展商变投资商”专区，全面展示新时代我国对外开放辉煌成就。建成进博文化展示中心，常态化全景呈现进博会精彩时刻、筹办历程和办展成效。

　　展商展品质量更优。共有284家世界500强和行业龙头企业参加企业展，数量超过上届，回头率近90%。六大展区将展出数百项新产品、新技术、新服务。

　　虹桥论坛更加聚焦“开放”主题。以“激发全球开放新动能  共享合作发展新机遇”为主题，分为“开放共担”“开放共治”“开放共享”三个板块，举办“RCEP与更高水平开放”高层论坛、《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会等分论坛，规模从去年的14场扩大到今年的24场，探讨全球开放发展热点议题。国际化水平稳步提高，新增联合国工发组织、联合国人口基金、联合国全球契约组织、联合国减灾办、国际贸易中心、世界知识产权组织等国际组织参与主办分论坛，5场次分论坛邀请了诺贝尔奖得主发表演讲。

　　各类活动精彩纷呈。近百场形式多样、内容丰富的专业配套活动集中举办，其中政策解读、对接签约、投资促进类超过50场。大型贸易投资对接会新设“百强县、千强镇”对接专场，以促消费为主题，更好满足人民群众生活需要。人文交流方面，设置虹桥国际城市会客厅展示区，以及中华老字号、非物质文化遗产、国家级步行街、中国旅游四大展示专区，中央广场将呈现80余场公益演出和展演活动，经贸人文融合进一步深化。

　　招商工作市场化专业化凸显，组建39个交易团、近600个交易分团，新增4个行业交易团、近百个行业交易分团。具有决策权和采购权的专业观众比重进一步提升，采购商质量和专业化程度进一步提高。

　　数字技术赋能展会。国家展继续以线上方式举办，运用增强现实、实时渲染等技术，展示各国科技创新、文化艺术、投资环境等内容，为观众带来沉浸式观展体验。今年还首次尝试推行“数字进博”展示平台，实现300多家技术装备领域展商在线展示，充分利用“云展示、云发布、云直播、云洽谈”等方式，赋能精准撮合对接，提高参展参会实效。

　　全力打造绿色展会，持续打造“零碳进博”。推进“碳中和”项目，引入碳普惠机制，实现绿色低碳价值传递和绿色搭建，增设绿色展台设计奖，提高参展、搭建、物流企业的参与度和积极性。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月02日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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