本报北京11月1日电 （记者王昊男）日前，科技部、发改委、教育部、财政部、国务院国资委等九部门联合印发《关于允许在中关村国家自主创新示范区核心区（海淀园）的中央高等院校、科研机构及企事业单位等适用〈北京市促进科技成果转化条例〉的通知》。

自2020年1月1日起施行的《北京市促进科技成果转化条例》在职务科技成果权属、职称评审等方面做出多项创新性制度设计，有效激发了高校院所、医疗卫生机构等科技成果转化的积极性。北京市科委、中关村管委会相关负责人表示，本项政策的出台，将激发各类创新主体推动科技成果转化的积极性、主动性，促进央地协同，推动北京市全面落实创新驱动发展战略。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 11 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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