本报记者 刘志强

图为京沪高速扩建沭阳大沙河大桥。

阮 忠摄（人民视觉）

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。”

党的十八大以来，我国交通、能源、城建等领域基础设施建设稳步推进，为经济发展和民生改善提供了有力支撑。踏上新征程，推动经济高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要，需要我们进一步补短板强弱项，持续提升基础设施水平和服务保障能力。

本版今起推出“构建现代化基础设施体系”系列报道，围绕高速公路扩容改造、老旧小区改造、城市垃圾处理设施建设等主题，集中展现近年来基础设施建设的突出成效，展望下一步努力的方向。

——编 者

经过近40年建设，我国高速公路网络骨架基本形成，通车总里程近17万公里，规模稳居世界第一。同时也要看到，路网发展不平衡不充分的问题依然存在，一些早期建成的路段服务能力逐步下降。为适应需求、补齐短板，近年来，我国加快高速公路扩容改造步伐。“十三五”以来，完成审批或核准的国家高速公路扩容改造项目已达70多个，总规模超过6000公里，比之前有大幅提升。

高速公路扩容改造如何推进，取得了哪些成效，下一步将如何开展？记者进行了采访。

工程怎么建？

尽量不影响通行的前提下，实施路基拼接、桥梁拼宽、复合立体扩容等改造

平坦路面上，车辆疾驰而过，高速公路正常通行。两侧工地上，吊车、压路机、挖掘机等施工机械轰鸣作业，工人加紧施工。来到京沪高速江苏新沂至江都段扩建项目现场，繁忙物流与火热基建的场景同时映入眼帘。

京沪高速江苏新沂至江都段全长259.5公里，是贯穿江苏省南北的交通主通道。“2000年建成通车以来，车流量逐年增加，拥堵时有发生，已成为制约经济发展和影响运输效率的短板。”江苏省交通工程建设局局长蒋振雄告诉记者，2018年，有关部门批复同意，将原本双向四车道的路段按照双向八车道标准实施改扩建。这也是目前我国一次性扩建里程最长、工程及投资规模最大的高速公路改扩建项目。

不同于完全新建，改扩建工程需考虑的因素更多，施工难度也更大。2020年4月开工以来，建设者们相继攻克了一道道难题。该项目总指挥江臣向记者作了具体介绍——

精细施工，让新老路基更“融洽”。项目沿线地质复杂、水系发达，公路、铁路、航道等路网密布。为减少新老路基间不良结合，建设者们在拼接部位采取开挖台阶、铺筑土工材料、压实补强、换填轻质土等处理方式确保新老路基整体性，路基工后沉降控制在5厘米以内。

多式组合，让桥梁施工更高效。扩建后，项目全线梁式桥、钢架桥、组合体系桥等桥梁共223座。随着航道标准提高，一些跨越河道的桥梁需提升净高，有的需拆除重建；一些路段路基抬高，也要改建成桥梁，从而形成立体互通，方便车辆穿行；还有更多桥梁，需在老桥一旁拼接新桥、扩展桥面……为加快进度、提高工效，项目首次在江苏省大规模采用了钢结构桥梁和混凝土结构全预制拼装桥梁。

科学管理，让组织协调更高效。京沪高速重载车辆多、交通流量大。施工时，特殊路段需“边施工、边保通”，有时还要临时中断。为此，交管、路政、高速运营企业等方面协调配合，统筹优化施工组织、安全管控、道路保通、路网分流等方案，最大限度减少施工对通行的影响。“完工一段、验收一段、通车一段，预计到今年底，项目将完成80%以上施工任务，全线有望明年6月底前建成通车。”江臣说。

视线从长三角转向珠三角，一项开启我国高速公路立体复合改扩建先河的工程——深圳机荷高速改扩建工程正扎实推进。

全长约41公里、双向六车道的机荷高速，是G15沈海高速的重要组成部分，也是深圳市第二圈层唯一贯通的快速通道。1999年建成通车以来，兼具国家高速路网与城市快捷通道双重功能的机荷高速交通流量与日俱增，扩容需求十分迫切。

为此，项目方创造性提出了立体复合改扩建模式：将现有机荷高速公路地面层由六车道扩建为八车道，从而更好服务中、短距离交通；同时采用桥梁、隧道的形式建设立体层高速，新建八车道，服务中、长距离交通。相较传统方式，这一方案可最大限度集约利用土地资源，并规避与周边建设环境的冲突。目前，机荷高速改扩建项目正开展用地报批、施工招标等工作。

“2010年以前，高速公路改扩建基本处于摸索阶段，2010年之后，相关技术与管理经验逐步成熟。目前，复合立体扩容、新老路基拼接、桥梁拼宽改造、旧桥加固利用、路面材料及安全设施循环利用、繁忙路段施工保通、复杂交通流组织等关键技术已经普遍应用。”交通运输部公路局有关负责人说。

成效有哪些？

高速公路通道能力、路网功能、服务水平有效提升

从近年来已竣工的项目来看，扩容改造在提升公路交通服务水平、促进区域发展等方面发挥了积极作用。

——打通堵点，增强通道能力。

2018年12月，广西柳州（鹿寨）至南宁高速公路改扩建工程建成通车。从此，从鹿寨经柳州、来宾至南宁，全线248.7公里的高速公路实现双向八车道通行。“这一路段一直是广西最繁忙的高速公路，以前一到节假日，就成了堵车最严重的路段。”负责该项目的广西桂海高速公路有限公司副总经理朱志勤告诉记者，改扩建之后，该路段通行能力大幅提升，日平均车流量达5.46万辆，较通车前增长62.8%。

通常来说，将高速公路由四车道改扩建为八车道，适应交通量可由5.5万辆/日（以小客车计）提高到10万辆/日。“目前，我国高速公路约80%的路段为四车道，平均通行能力相对不高，许多路段交通需求持续快速增长，这也意味着，今后扩容改造的任务很重。”交通运输部规划研究院副院长石良清说。

——优化衔接，更好发挥路网功能。

2020年，G25长深高速南京至杭州段（杭宁高速）扩容改造完成。值得注意的是，当地通过实施这一项目，对G25杭州绕城段同步实施了复线扩容改造。改造完成后，过境交通和进出城交通实现更好分流，有效缓解了杭州市区交通压力。

交通运输部规划司有关负责人说，目前，许多高速公路已经位于城市建成区范围，承担了大量城市通勤交通，也让高速公路与城市路网衔接转换不畅的问题日益显现。实施扩容改造，可同步优化处理路网衔接问题，促进高速公路网与城市道路网发挥好各自功能。

——升级道路设施，提升服务水平。

过去，受资金、技术、环境和认知水平等因素制约，我国较早建设的部分高速公路技术指标不高，比如有的路段右侧硬路肩较窄，有的路段存在连续长下坡等。“实施扩容改造，可同步对原路的缺陷和病害进行有效处治，并开展智慧化改造升级，从而提高行车安全性，提升通行能力和服务质量。”石良清表示。

实施扩容改造的过程中，业界也逐步积累了相关经验，对施工方案的选择更加清晰。

一般来说，高速公路扩容改造方案主要有两种：一种是改扩建，即通过对既有高速公路进行拼宽或分离增建车道，提高通行能力；另一种是在既有高速公路通道内另建新线。

“在无特殊条件制约情况下，扩容改造项目应优先利用既有高速公路改扩建。”交通运输部公路局有关负责人表示，既有高速公路一般占据了通道内较为理想的线位，周边相关路网及配套产业设施已基本形成，另建新线，往往难以取代既有公路承担的交通功能。对此，蒋振雄也深有感触：沿老路扩建可以充分利用现有资源、集约节约利用土地，与现有路网和经济带的适应性最佳，若选择新线，工程、征拆、投资等规模都较大。

确定“优先级”之后，还要综合考虑建设条件、生态环境、保通要求等各种因素。“一些线路或地形地质复杂，或处于生态敏感区，或征拆难度大、施工方案复杂、建设成本过高，或在路网中承担主要经济通道、物资运输保障、战略投送等功能，改扩建施工会严重制约路线功能发挥。”中交第二勘察设计研究院有限公司副总工程师张世平表示，当高速公路相关路段不具备原路拓宽条件时，可以考虑局部新建，必要时另建新线。

未来怎么干？

以东中部地区为重点，推进国家高速公路繁忙通道扩容改造

根据相关规划，未来一段时期，我国将以东中部地区为重点，推进G2京沪、G4京港澳、G25长深、G60沪昆、G30连霍等国家高速公路繁忙通道扩容改造。

据交通运输部介绍，选取这些重点路段，主要考虑包括：根据相关规范，当既有高速公路已建成通车超过10年，路段现状交通量达到设计交通量60%左右，可以择机实施扩容改造。就相关条件看，这些路段扩容改造时机已经成熟。此外，这些路线均是国家综合立体交通网主骨架的重要组成部分，也是目前国家高速公路网中最为繁忙的路段。实施扩容改造，有利于打通交通大动脉。

张世平认为，随着经济社会发展，下一阶段部分山区高速公路将面临改造需求，需要深入研究长下坡、深路堑、高填方、隧道、特大桥等改扩建技术难题。

“建设方案要因地制宜，投融资方案要科学稳妥。”交通运输部规划司有关负责人认为，实施扩容改造应统筹考虑多方面因素，扎实稳步推进：在高度城镇化地区，重点考虑沿线城镇发展需求，优化公路与城市道路的衔接；在通道资源紧张地区，更加注重与铁路、管道等基础设施的线位统筹，集约节约利用资源；在自然条件复杂、生态敏感等地区，首先研究无害化穿越方案；项目论证过程中，还应充分考虑需求、建设成本、政策环境等因素，鼓励通过市场化方式推进项目建设，严控债务规模，做好风险防范。

G4广州至深圳高速、G15福建泉厦高速、G1辽宁沈山高速……眼下，不少高速公路扩容改造项目正紧锣密鼓地推进。未来，我国高速公路有望网络更发达、筋骨更强健。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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