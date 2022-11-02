原标题：张维功：实现保险与多层次资本市场互助共赢，助推企业高质量发展

为进一步提升粤港澳大湾区国际竞争力，在内地与港澳金融市场合作日益紧密大背景下，“凤凰湾区财经论坛2022”在香港、内地同步举行。论坛由凤凰卫视、凤凰网联合多方发起，并获得十余家学术机构的支持。围绕“变局与信心”主题设置多场论坛，深入探讨大变局下的全球经济挑战、中国金融开放下的大湾区使命、金融助力粤港澳大湾区建设、香港资本市场引领与驱动等重要议题。

在此次论坛的“多层次资本市场建设与企业高质量发展”环节上，阳光保险集团创始人、董事长张维功针对保险业参与多层次资本市场与助力企业高质量发展发表了观点与做法。

张维功表示，保险业的保障功能可以贯穿性服务于企业的全生命周期，在助力企业高质量发展过程中发挥着不可替代的作用。“企业有着创业、成长、成熟生命周期的不同阶段，不同的阶段面临着不同的风险特征。风险保障功能是保险业区别于其他金融业的最本质特征。经过四十余年的发展，保险业的保障产品与服务体系已经得到了极大的丰富，除了传统的财产保险、责任保险外，面向小微企业的融资性信保业务、鼓励企业创新的首台套保险、知识产权等一系列创新保险产品，都已成为行业时代的增长主线。”

张维功指出，2020年以来资本市场上出现的一些财务造假事件、向董监高的“天价”追偿事件，让上市公司感知到了董监高责任险的必要性，让资本市场及投资者充分认识到了保险在资本市场中缓释治理风险的功能。董监高责任险不仅可以有效保护中小投资者，同时可以作为一种独立的外部监督机制，对企业形成一种监督作用，进而改善公司治理，使得企业经营决策更合理科学。

张维功进一步指出，尽管产品已经得到极大的丰富，但如何构建以企业为中心，为处于不同生命周期阶段的企业量身定制个性化、一体化、全生命周期式的保险保障方案，特别是从事后赔付变为保前防范、过程管理，在这方面保险业的探索仍然空间巨大、课题众多。

此外，张维功认为，保险资金为资本市场提供长期稳定“活水”，助力上市企业高质量发展。资本市场的健康发展，离不开长期稳定的资金与稳健的机构投资者。截至2021年底，保险业总资产为24.9万亿，投资股票和证券基金的余额近3万亿元，险资堪当市场“稳定器”已是各方共识，监管机构近年持续推动保险资金入市，引导加大对优质上市公司的投资力度。保险资金参与投资的领域从主板延展至中小板，再延展至科创板和新设的北交所股票，股权投资、公募REITs投资等也开始全面参与。保险资金已全面参与国内资本市场的各个领域。

张维功还认为，资本市场也为保险业更好发挥主业的保障功能提供了更多空间。除了险企以上市融资、发行资本补充债等方式补充资本、提升偿付能力、强化风险保障能力外，越来越多的金融创新安排也让资本市场有了直接参与风险保障的路径。

(责编：曹淼、李源)

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