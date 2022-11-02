原标题：浙江省探索“钱随人走”制度体系 创新公共服务均等化有效路径

浙江地处长三角，作为我国沿海发达地区，也是民营经济最发达的省份，吸引了大量外来人口就业，为经济社会发展提供了重要支撑。根据第七次人口普查数据显示，浙江省常住人口6457万，居全国第八，但流动人口高达2792万，居全国第二，占常住人口比重达43.2%。

“过去我们都是从静态地理概念看待地区之间的贫富差距，并对加快发展地区进行转移支付。但是从人口流动的角度来看，地区间贫富差距已经从静态变成动态，如果还是根据原有户籍人口进行分配，就可能与实际需求脱节。”浙江省财政厅负责人介绍道，“我们要勇敢破冰，放弃以静态地理概念来缩小区域差距和分配公共资源的传统做法，让公共资源的配置、布局跟随人走，推进基本公共服务均等化。”

百尺竿头更进一步，为不断提升全省基本公共服务均等化水平，浙江省财政厅在深入基层走访调研的基础上，创新探索构建体系化、集成化的“钱随人走”制度体系，以更加精准的转移支付调节，实现更加均衡的财力保障，提供更加均等的基本公共服务。

针对转移支付分配不够精准的问题，浙江省财政厅强化顶层设计，构建“钱随人走”“1+X+N”政策体系，即出台“1”个转移支付制度改革实施意见，建立完善“X”个配套制度，优化“N”项分领域转移支付资金分配管理办法，加大转移支付资金与常住人口因素的联系程度，推动转移支付资金分配与基本公共服务对象精准挂钩，并在教育、卫生领域率先试点突破。

“引入工作当量考核后，做得多就拿得多，基层医务人员的工作积极性和主动性被充分调动起来。”织里镇社区卫生服务中心公共卫生科科长举例说，“原本一些居民不了解、不愿意建立健康档案，医务人员也就多一事不如少一事。现在就不一样了，我们的医务人员会主动给那些没有建档的居民打电话，引导他们积极建档，帮助居民们更好地掌握自己的健康情况。”在公共卫生领域，湖州市吴兴区创新引入公共卫生服务“当量法”优化转移支付分配，根据每个项目的服务标准、人力成本、资源消耗、风险和难度，确定各个项目的标化工作当量，在财政资金分配时，按照各地当量的多少进行分配，使资金跟着享受服务的人群和服务工作的绩效走，提高了基层卫生机构为辖区内的群众提供均等化公共卫生服务的积极性。

针对山区海岛县因人口流出等因素导致财力减少等问题，浙江省财政厅深化完善均衡性转移支付体系，充分考虑山区海岛县地理区位、人口流失等因素造成基本公共服务成本较高的客观实际，通过适当加大补助力度、设置保底补助等形式予以倾斜。

为缩小地区差距，浙江省财政厅设立均衡性转移支付制度，资金分配重点向山区26县在内的财政困难地区倾斜，并配套建立稳定增长机制，确保资金规模每年按一定比例增幅稳定增长，有效提高县级基本财力保障水平，推进基本公共服务均等化。以景宁县为例，综合考虑其山区地理位置与少数民族特点，2021年给予补助7800多万，有效支持了当地的民生水平提升。

优化人口布局财政激励政策，提供更加均等的基本公共服务

针对山区海岛地区因人口分散导致公共服务支出绩效低的问题，浙江省财政厅持续完善山区26县人口集聚资金奖励方案，奖励资金向集聚人口增加、集聚程度提高的市县倾斜，鼓励山区海岛县加快优化人口布局调整进程，提升基本公共服务质量。

在义务教育领域，浙江省财政厅创新打造教育领域“钱随人走”转移支付办法，加大对现有义务教育专项经费整合力度，设计了优化转移支付分配模式、吸纳流动学生奖补、小规模学校布局优化奖补等系列政策体系，提高财政预算资金的绩效。同时，强化市县义务教育支出优化，打通“钱随人走”最后一公里。

“离岛求学，虽然远离家乡和亲人，但能享受到城市优质的教育，政府还给予一定的生活补助，对海岛居民子弟来说，还是值得的。”舟山市普陀区教育局相关人士介绍道。针对辖区内各小岛居住人口不断减少、小岛学校学生人数少的情况，普陀区财政局创新出台“离岛补助金”政策，对离岛求学的学生，如在就读地区未购买住房，区财政会给予每个学生每年一定的补助。

“钱随人走”制度改革在过去发展型财政正常体系的基础上，更加突出人的因素，切实解决依附在人身份上的公共服务资源配置问题，不仅仅关注公共服务“物”上有没有，更关心群众要不要、觉得好不好。

此前，浙江财政在设定“钱随人走”改革目标时，一反财政人用数字说话的职业习惯，用了这样几句温馨的话来表述：未来，希望有更好发展的人，仍可以往大城市跑；喜欢安逸生活的就留在县城，也不用担心那里的教育、医疗等基础公共品会比大城市差太多。（作者沈琛杰，为浙江省财政厅总预算局主任科员）

(责编：曹淼、李源)

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