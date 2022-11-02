据新华社香港10月31日电（记者陆芸）香港特区政府31日发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，阐明特区政府就在香港发展具有活力的虚拟资产行业和生态系统的政策立场和方针。宣言说，香港是国际金融中心，特区政府对全球从事虚拟资产业务的创新者持有开放和包容的态度。

宣言说，特区政府正与金融监管机构创造便利的环境，以促进香港虚拟资产行业可持续和负责任地发展。特区政府会适时制定规则，按照国际标准减缓实际和潜在风险，让虚拟资产创新能够在香港以可持续方式蓬勃发展。

香港特区政府财政司司长陈茂波在当日开幕的香港金融科技周上通过视频致辞表示，政策宣言提到特区政府关于虚拟资产的愿景、监管及试验计划，特区政府期待抓住虚拟资产可能带来的科技进步及金融创新等机遇。

中国人民银行行长易纲在以视频方式出席香港金融科技周时表示，人民银行正在与香港金融管理局以及其他货币当局就央行数字货币开展合作，希望此类合作能够更好地服务于国际国内市场需求，并有助于巩固香港作为国际金融中心的地位。

根据宣言，特区政府和监管机构正加紧筹备制定新的虚拟资产服务提供者发牌制度，在新制度下，虚拟资产交易所将与传统金融机构一样，须遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集和保护投资者方面的规定。

此外，宣言说，特区政府和监管机构正研究推出三项试验计划，包括在香港金融科技周发行非同质化代币（NFT）、绿色债券代币化及数码港元，以测试虚拟资产带来的技术效益，并尝试把有关技术进一步应用于金融市场。

(责编：王震、陈键)

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