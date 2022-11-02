新华社上海11月1日电（记者舒静、周蕊、谢希瑶、郑钧天）第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。在已成功举办四届的基础上，此次进博会即将如期举办，释放了什么信号？同时又有哪些看点值得期待？

如期举办释放什么信号？

今年，面对疫情冲击与不确定的全球局势，举办重大国际展会面临更多挑战。“进博会是一颗‘定心丸’，给了我们继续扎根中国发展的强烈信心。”不少展商表示，进博会如期举办，为跨国企业积极融入中国经济发展注入信心，也让人充分感受到中国与世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的大国风范。

商务部新闻发言人束珏婷表示，5年来，进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台。

此次进博会国家和企业参展踊跃，展示内容愈发丰富，世界500强和行业龙头企业持续“返场”，各类活动精彩纷呈。

进博会企业商业展共设六大展区，将展出数百项新产品、新技术、新服务。其中既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也不乏蕴含全球领先科技的各类高精尖医疗器械和技术装备。

“朋友圈”有啥新变化？

进博会的“朋友圈”变得更大，“新朋友”更多了。

此次进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，结构更优化、代表性更强。其中，既有发达国家和发展中国家，也包括一些最不发达国家。来自127个国家和地区的企业参加企业商业展，66个国家和3个国际组织亮相国家综合展，数量均超过上届。

从数据中不难看出进博会日益增长的吸引力：共有284家世界500强和行业龙头企业参加企业展，数量超过上届，回头率近90%。不少企业参展面积日益扩展，从几百平方米到上千平方米不断增加，今年展台特装比例达96.1%，高于上届水平。

此外，“新朋友”也不断加入。

“十分期待即将到来的进博首秀。”挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿说，该机构将携8家挪威海产出口企业组团前来，希望通过这一全球贸易盛会，使中挪海产企业缔结更深入的战略合作，共享进博机遇。

今年也是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施的第一年，RCEP成员国均有企业参展。“一带一路”沿线国家、上合组织参展国数量也较上届增加。

此外，尼加拉瓜、吉布提、毛里塔尼亚、科摩罗、莫桑比克、刚果（金）、伊拉克、冰岛8国将首次参与国家展。

哪些市场和技术亮点不容错过？

每年进博会上，“首发首展”的新品都会吸引众多目光。

菲律宾的黑钻凤梨、厄瓜多尔的有机香蕉、吸管一戳就可以喝的泰国香水椰……“舌尖上的进博”将再度上新，更好满足中国消费者的味蕾需求。

此外，最新科技成果总是令人期待。

第五届进博会新设立农作物种业和人工智能等专区，优化能源低碳及环保技术专区，拓展创新孵化专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业将进行集中展示。

人工智能体验区包含多个应用场景，将举办机器人世界杯足球赛、机器人舞蹈表演、VR电竞大赛等活动。观众可现场制作自己的虚拟人物、参加云会议、到云教室上课、体验VR版全息演唱会等，感受人工智能给现实带来的深刻变革。

西门子医疗将首展全球首款“远征”5G移动急危重症介入救治单元，松下首发冷热电三联供氢能示范项目，阿根廷“组团”首秀其智能工业领域的实力……

值得一提的是，今年在进博会上还新设“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区，包括成就专区、省区市专区和“展商变投资商”专区，全面展示新时代我国对外开放辉煌成就。

人文交流有哪些创新？

进博会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。今年，进博会的人文交流活动也有诸多创新。

第五届进博会人文交流活动展览面积超过上届，达3.2万平方米。设置有虹桥国际城市会客厅展示区，以及中华老字号、非物质文化遗产、国家级步行街、中国旅游四大展示专区，中央广场将呈现80余场公益演出和展演活动。

别具风格的意大利国家馆，将亮相中央广场中外人文演艺区；在杭罗技艺传承人指导下，亲自上机体验手工织造过程，近距离感受杭罗柔软经纬之中绵延的匠心；欣赏香港岛错落有致的摩天大厦建筑群在维多利亚港上的倒影轮廓；沉浸式感受古老丝路焕发的新生魅力……中西文化将在这里碰撞交流。

“进博会将进一步推动中国与世界市场相通、创新相促、规则相联、文化相通。”进博会的“老朋友”勃林格殷格翰中国总裁兼首席执行官高齐飞说。

(责编：王震、陈键)

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