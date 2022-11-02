新华社北京11月1日电（记者宿亮、许晓青、徐静）“任何国家都不能缺少中国市场！”美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克日前在接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会对世界经济发展有着重要推动作用。

第五届进博会即将于11月5日在国家会展中心(上海)举行。进博会是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要平台，吸引着全球客商踊跃参与。前四届进博会上，美国企业参展数量始终位于外国参展企业数量前列，并持续创新高。去年，约200家美国企业参加了第四届进博会。

进博会推动大量美国企业展品加速在中国市场转为商品，为企业带来实实在在的发展成效。

总部设在美国的世界500强企业霍尼韦尔从首届进博会开始连续参展。霍尼韦尔中国总裁余锋告诉记者，霍尼韦尔在前四届进博会上共展出近百项创新技术、产品和解决方案，其中不少已进入中国市场。进博会是霍尼韦尔集中展示技术与解决方案、首发首展旗舰创新产品、扩大在华投资、拓展合作伙伴关系的“一站式平台”，“也是一个‘美美与共’的平台”。

在美国硅谷创立的高科技医疗企业瓦里安医疗系统公司也已连续三年参加进博会。这家企业在前几届进博会上展出的放疗平台、质子治疗系统等已在中国多家医院落地使用或正在安装。企业全球资深副总裁、大中华区总裁张晓说，进博会展现了中国对外开放的信心和承诺，让企业坚定了扎根中国发展的信念。

美国营养品公司康宝莱全球高级副总裁、中国区总裁郭木告诉记者，从首届进博会开始，康宝莱旗下的运动营养系列产品就借助展会巨大关注度，加速进入中国市场，让企业收获了来自市场的认可和在华发展信心。

进博会让越来越多的美国企业更了解中国消费者、更熟悉中国客户，不断拓展新业务。

世界500强企业美国3M公司全球资深副总裁兼中国总裁丁泓禹告诉记者，企业连续五年参加进博会，推动产品、服务更贴近中国市场需求，不断开拓共享中国发展红利之路。

美国通用汽车旗下生活方式平台道朗格将在第五届进博会上展出电动车、电动多功能运动型车和超级跑车。道朗格总裁费利克斯·韦勒表示，进博会让企业收获许多中国消费者的有益反馈，对企业开拓中国市场帮助很大。

从事精油产销的美国多特瑞公司也是进博会“老朋友”，展台面积从第一届的9平方米逐步扩大到第四届的200平方米。这家企业在多届进博会上参展的精油产品都以中国元素为卖点。多特瑞中国区总裁欧文·梅西克感慨，是进博会让企业迎来发展“黄金期”。

进博会推动不少美国企业从展商变身投资商，不断坚定深耕中国市场、共享中国发展机遇的信心。

瓦里安在北京投资建设的生产基地，已成为其全球最重要生产研发基地，在华生产产品发往60多个国家和地区。以进博会为契机，霍尼韦尔与武汉市政府达成合作，2020年初在当地设立子公司，体现了在华长期发展的决心。

在进博会的推动下，康宝莱、多特瑞等企业都在中国建立了实验室、创新中心、生产中心……

开放是当代中国的鲜明标识。举办进博会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。在百年变局叠加世纪疫情的背景下，中国坚持举办进博会体现了推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。大量美国企业参加进博会，正是中国主张、中国智慧、中国方案在全球的生动回响。

正如图尔克所说，中国是经济全球化的重要推动者，“是自由贸易、开放经济的捍卫者”。

(责编：王震、陈键)

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