新华社上海11月1日电（记者郑钧天、王优玲）从黑臭严重到水清岸绿，黄浦江和苏州河见证了上海城市的发展和治理成效。正在上海举办的世界城市日全球主场活动系列论坛上，国内外专家纷纷为上海积极推动“一江一河”城市精细化治理示范区建设点赞，认为此举为全球城市的可持续发展提供了中国样本。

“百年校园”华东政法大学融入苏州河滨水绿地景观提升工程，以专栏形式被收录至《上海手册——21世纪城市可持续发展指南·2022年度报告》中。在这里，市民不仅可在苏州河边临水漫步，也可以在临近的公园树林中休憩。“百年校园”，苏州河华政段的“百年建筑”，“百年公园”中山公园里的“百年古树”，为河滨市民游客提供通勤的20路“百年公交”，以及河畔的“百年道路”万航渡路，“六个百年”在苏州河长宁段完美融合，成为一个开放、共享的公共空间。

四行仓库抗战纪念馆、外滩源、天安千树、河滨大楼、上海邮政博物馆等苏州河沿岸建筑已成为吸引人们纷至沓来的打卡点。目前，上海正进一步串珠成链，点亮苏州河“水上会客厅”。

近年来，上海加快调整江河岸线的功能布局，全面实施滨水公共空间的改造提升，先后实现了黄浦江核心段45公里岸线、苏州河中心城区42公里岸线贯通，实现还水于民、还岸于民，昔日的“工业锈带”逐步蜕变为今天水清、岸美、宜游的“生活秀带”。

“一江一河”滨水公共空间是上海城市精细化治理最大的实践区之一。黄金水岸的贯通开放，问题在水里，关键在岸上。以苏州河为例，贯通工程启动之初，中心城区苏州河两岸未贯通岸线约15.3公里、存63处断点。在“还河于民”的过程中，上海积极鼓励沿线单位、小区居民积极参与和共同建设，配合岸线腾让，共享城市发展成果。因此，“一江一河”的贯通，从来不是一项单纯的建设工程，更是一项社会治理工程。

人心通了，贯通工程就顺利了。截污治污、清淤疏浚、码头搬迁、建设环卫设施、两岸陆域整治和绿化建设……历时20多年，苏州河环境综合整治先后实施了四期工程，最终苏州河两岸不仅实现贯通和景观提升，还实现了全流域水质提升，从“鱼虾绝代”到“人见人爱”。

上海市住建委一级巡视员朱剑豪介绍说，2018年至2020年三年间，上海对苏州河沿岸约20.2平方公里滨水区开展了环境面貌综合整治，清理、美化、亮化了沿岸78处楼宇立面、110处道路路段、33座跨河桥梁，确保了沿河空间整体品质的大幅提升。“通过苏州河贯通提升工程，上海探索实施了全要素综合治理的新方法、新路径，为城市精细化治理积累了经验。”

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经