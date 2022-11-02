汪伟、于也童

深秋的沈阳，天气转凉，建筑工地上却仍是热火朝天的场景。南部科技城、西部中德园、北部航空产业园等一批园区开足了建设马力。

沈阳是我国重要工业基地，曾因集聚着一批“大国重器”而闻名。过去十年，这里的“老字号”在不断“上新”中展现新担当；“新字号”在组链建群中涌动新活力。在新发展理念指引下，一座绿色宜居的工业新城初具轮廓。

新力量

沈阳市城南，穿城而过的浑河，每当夜幕降临便开始苏醒，南岸堤坝下的酒吧、唱吧、饭店等一座难求。

“后悔没买间商铺。”到浑南工作、创业十多年的陈少纯说，新产业快速发展，年轻人扎堆置业，原本冷冷清清的商铺群火了。

2010年至今，浑南区人口由40多万人增长到近80万人。从年龄结构看，浑南区平均年龄不到40岁。

吸引年轻人的是新产业。

一汽解放J7智能工厂内，还未加装轮胎的车体通过移动机器人，从一个工位来到另一个工位，与工人配合着完成装配工作。“这是我们自主研发生产的。”新松公司移动机器人BG市场与方案业务部总经理卢玉峰说，这个项目将帮助操作人员无须走动即可与装配机器人保持同步移动。

不仅新松，东软集团、拓荆科技等一批高新技术企业扎根在浑河南岸，涌动着全新的动能。

新动力还在积聚。

沈阳浑南科技城开发建设办公室副主任金志鑫说，创新驱动是实现振兴新突破的关键一招，科技城作为新载体，慢不得，等不起。

“规划建设沈阳浑南科技城，是辽宁省委、省政府推动全面振兴、全方位振兴，实现新突破做出的重要决策。”浑南区委书记闫占峰说，科技城明确了先进材料、智能制造、信息技术、生命健康、数字文创五大主导产业，总投资超过2300亿元。

浑南是沈阳孕育新动能的一个缩影。这些年，沈阳的高技术产业发展大步向前。数据显示，今年1-8月，沈阳规模以上高技术制造业增加值增长15.6%。高技术产业投资增长99.2%。

新担当

新区高起点开局起步，老区更是快马加鞭。

9月，铁西区集中举行重点项目开工仪式。当天，沈鼓往复机研发生产基地等42个重点项目开足建设马力，总投资达131亿元。

沈鼓集团，这家有着70多年历史的大国重器，研发生产的压缩机屡屡打破国际垄断，刷新国内纪录。

记者走入沈鼓生产车间，一台台足有一间卧室大小的大型五轴数控机床发出嗡嗡的金属切削声，巨型零部件在龙门吊车的辅助下移动组装。

沈鼓集团董事长戴继双说，年底，沈鼓研发生产的150万吨级乙烯压缩机组将投入使用。过去十年，沈鼓在这一领域，先后实现了100万吨级、120万吨级和140万吨级的产能“三连跳”。

外部新势力也推动着老工业基地向新而动。今年6月，总投资150亿元人民币的华晨宝马里达工厂在沈阳开业。这家工厂拥有面向电动化的生产体系，全新纯电动BMW i3已在此下线。

不久前，铁西区（经开区、中德园）空间发展战略规划和中德园工业互联网核心区城市设计对外发布，从数字产业、生态环境、路网交通、智慧居住等方面呈现了崭新的铁西。

铁西区委书记郭忠孝说，“新铁西”将持续把关键核心技术和装备制造业掌握在自己手里，筑牢“大国重器”的产业根基，擦亮产业立区的鲜明底色。

新形象

5岁女孩佳佳近日因能成为画家画作中的主角感到高兴。

9月14日，她带着整套画笔和画册来到沈阳市云享公园，用充满童趣的笔触记录下城市中绿色的一角，殊不知这位小小“美术家”也成了别人画笔下的主角。

“这是我们组织美术家走进口袋公园暖心速记行动中的一幕。”沈阳市文联副主席伯绍阳说，美术家群体以速写的方式描绘城市新街景，为沈阳“金角银边”增色的同时，也记录着时代的变迁。

2021年以来，沈阳市大力开展口袋公园建设。截至目前，沈阳已建成口袋公园2093座。

贯彻新发展理念，生态优先，绿色宜居，让百姓共享到振兴成果，已经成为沈阳谋划全面、全方位振兴工作的共识。城市正在发生变化。

城市的“厚度”在增加。

位于沈阳市大东区的东贸库，是沈阳现存建设年代最早、规模最大、保存最完整的民用仓储建筑群。如今，这里被赋予了新的生命，“变身”城市书房。

近年来，沈阳的城市书房越建越多。满溢的书香，为这座工业城镀上一层柔和的暖意。

城市的“味道”更丰富。

话剧《人声》10月1日在沈阳1905文化创意园的木木剧场首演，受到年轻观众好评。

国庆期间，这座由废旧工厂改建而来的文创园中，数场小巧而精致的话剧轮番上演。老厂房实现了从“锈带”到“秀场”的华丽转身。

城市的生活更美好。

变化不仅体现在街头巷尾，还在百姓社区里的吃穿住行。

始建于20世纪80年代的牡丹社区，是典型的老旧小区。近年来，沈阳改造上千个城镇老旧小区，着力解决“屋里冷”“房顶漏”“下水堵”等群众关心的问题。经过改造，如今的牡丹社区焕然一新。

坚定不移走创新路、吃技术饭，时不我待推进科技自立自强，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持让人民群众共享振兴成果，沈阳正向全面振兴、全方位振兴大踏步前进。

(责编：王震、陈键)

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