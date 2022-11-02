新华社北京电（记者王琳琳）专精特新企业是未来产业链的重要支撑，是中小企业的“领头雁”。国家知识产权局、工业和信息化部近日联合印发《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展的若干措施》，提出支持专精特新中小企业享受专利等知识产权优先审查政策，帮助企业高效获权。

措施从专精特新中小企业创新发展的特殊需要出发，围绕提升知识产权创造水平、促进知识产权高效运用、加强知识产权保护、强化知识产权服务保障等4个方面提出针对性举措。

在提升创造水平方面，措施提出充分发挥专利、商标审查绿色通道作用，支持专精特新中小企业新技术、新产品高效获取知识产权保护。对专精特新“小巨人”企业符合条件的专利优先审查请求予以优先推荐。

在促进高效运用方面，措施提出深入推进开放许可工作，加快建立专利常态化供需机制，助力企业精准获取、高效实施专利技术。引导和支持企业开展专利密集型产品备案，提升产品含金量。增强知识产权质押融资等金融服务供给，助力解决中小企业“融资难”。

在加强保护方面，措施提出加大涉及专精特新等中小企业专利侵权纠纷行政裁决办案力度，针对企业需求，提供知识产权快速协同保护。探索开展专精特新等中小企业知识产权维权援助专项行动，加大企业海外知识产权维权援助力度，护航企业“走出去”。

在强化保障方面，措施提出推进专精特新等中小企业知识产权经理人队伍建设。强化对企业知识产权服务的资金和政策支持，重点惠及优质中小企业。

(责编：王震、陈键)

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