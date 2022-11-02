新华社北京11月1日电记者1日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局近日联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

虚拟现实是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域。经过多年发展，我国虚拟现实产业初步构建了以技术创新为基础的生态体系，正迈入以产品升级和融合应用为主线的战略窗口期。

行动计划提出了到2026年的发展目标，特别明确创新能力要实现显著增强，虚拟现实产业总体规模力争超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破。

行动计划提出推进关键技术融合创新、提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地、加强产业公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等五个重点任务。

(责编：王震、陈键)

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