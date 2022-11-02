三维儿童动画片《航天双子星》在京首映
儿童动画系列片《航天双子星》在中国科技馆举办首映仪式。中国空间技术研究院供图
人民网北京11月2日电 （记者赵竹青）11月1日，在中国空间站梦天实验舱与空间站天和核心舱成功对接之际，由中国空间技术研究院出品、北京空间科技信息研究所神舟传媒公司创作的三维儿童动画系列片《航天双子星》在中国科技馆举办首映仪式。
本次仪式以“童心点亮科学梦想，光影闪耀奇妙天宫”为主题，航天员和中国科技馆小小志愿者们分别为观众带来科普讲座和科学创意表演，来宾共同观看了《航天双子星》两集正片。展映会上，中国科技馆纪委书记姬刚向动画片总策划何洋颁发了中国科技馆馆藏证书，《航天双子星》是中国科技馆首次将动画片作品收为馆藏。
《航天双子星》的故事发生在未来的“大航天时代”，讲述了哥哥“大宇”和妹妹“小晓”在“双子星”计划的帮助下，与其他小小航天员一起探索宇宙的精彩故事。影片以“探索浩瀚宇宙，创造美好生活”为主旨，结合未来航天科技与中国文化的独特元素，带领少年儿童领略太空的浩瀚之美与中国航天的灿烂愿景。
中国空间技术研究院副院长夏刚表示，《航天双子星》是中国航天首部三维儿童动画系列片，以动画的艺术形式，培养少年儿童的科学想象力和爱国主义情怀，致力于向社会公众科普航天知识、讲述航天故事、传播航天文化。
中国科学技术馆纪委书记姬刚表示，作为空间站体验基地，中国科学技术馆始终关注航天事业发展，展示航天科技成就、开展航天科普活动。未来，中国科学技术馆将继续与中国空间技术研究院深度合作，策划研发更多喜闻乐见的航天科普资源，拉近少年儿童与太空和科学的距离，托举起孩子们天马行空的科学畅想。
中国首批航天员陈全，为大家讲述了航天员训练背后有趣的故事并勉励大家：“希望小朋友们刻苦学习，敢于创新，点燃航天梦想。未来，为实现中国梦、航天梦做出贡献。”
北京空间科技信息研究所所长何洋表示，《航天双子星》聚焦航天热点，是中国航天人原创的故事剧集。作为航天精神和航天文化的传播者，研究所始终高度重视航天文化产品内容的原创与推广，切实肩负宣传航天工程成就、传播航天精神的重任。
动画片总导演付伟在与现场观众的交流中表示，这部动画片是“航天+儿童+动画”的一次全新探索，把宇宙丰富的探索场景、儿童的探索天性与好奇用充满想象力的动画语言去呈现。这部作品从航天人的视角带给大家一种对于宇宙探索的思考和航天美学的呈现。“我们希望影片不光能让孩子了解航天知识，还能让社会大众感受到航天科技的温暖表达，感受到影片中所传达出来的外空领域人类命运共同体的理念。我们相信，在未来的大航天时代，太空家园的建设是全人类共同的努力、共同的责任和使命。”
儿童动画系列片《航天双子星》在京首映。中国空间技术研究院供图
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