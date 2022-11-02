人民网北京11月2日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长、党委副书记易纲11月2日上午在香港金融管理局“国际金融领袖投资峰会”上表示，未来，将坚持市场在汇率形成中的决定性作用。人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。

访谈实录：

余伟文（香港金融管理局总裁）：您怎么看待中国经济形势？

易纲：中国经济尽管面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势。三季度GDP同比增长3.9%，增速较二季度上升了3.5个百分点，充分显示出中国经济的韧性。就业形势稳定，9月份调查失业率5.5%。得益于粮食丰收、煤炭和电力供应稳定，通胀保持在较低水平，9月CPI同比增长2.8%，PPI同比增长0.9%。

余伟文：疫情对全球经济增长有深刻的影响，在这一背景下，您如何看待中国经济的增长潜力？

易纲：中国经济的潜在增长率将保持在合理区间。中国拥有超大规模市场，城镇化率仍有较大提升空间，中等收入阶层消费需求稳步增长。中国拥有世界上最大的工程师和技工队伍，已建成门类齐全的现代工业体系和高质量的基础设施网络。中国科技创新蓬勃发展，供给侧结构性改革不断深化，将持续增强经济增长动能。

余伟文：今年以来，面临多种挑战，中国的货币政策如何支持经济稳定增长？

易纲：中国坚持实施稳健的货币政策，加大对实体经济的支持力度。今年以来，我们保持流动性合理充裕，推动降低社会融资成本。9月末，广义货币M2同比增长超过12%，社会融资规模和人民币贷款余额同比增速分别在10.5%和11%左右。目前，市场利率稳中有降，金融市场资源配置效率较高。同时，我们通过结构性货币政策工具，加大对普惠小微、乡村振兴、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。我们还致力于支持设备更新改造和基础设施投资，四季度效果会有所显现。

余伟文：您如何看待人民币汇率走势？

易纲：我们实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。今年以来，得益于中国经济长期向好的基本面，以及我们近年来坚持实施常态化货币政策，人民币对一篮子货币相对稳定，对美元有所贬值，但对其他主要货币有所升值。未来，我们将坚持市场在汇率形成中的决定性作用。人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。

余伟文：在您看来，金融业如何实现二十大报告中提出的“制度型开放”？

易纲：我们将持续推进改革开放，稳步扩大金融领域规则、规制、管理、标准等制度型开放，积极参与国际金融合作与治理。我们将进一步完善准入前国民待遇加负面清单的管理制度，着力营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，加强产权尤其是知识产权保护，提升金融市场投资信心。

余伟文：大家还非常关心中国房地产的发展，人民银行采取了哪些积极措施？前景如何？

易纲：房地产行业关联很多上下游行业。房地产市场区域特征明显且差异很大，各城市政府在稳定当地房地产市场中发挥着重要作用。人民银行积极支持房地产行业健康发展，降低了个人住房贷款利率和首付比例，鼓励银行通过“保交楼”专项借款支持已售住房建设交付，支持刚性和改善性住房需求。近期，房地产销售和贷款投放已有边际改善。随着中国城镇化进程不断推进，我们相信房地产市场能保持平稳健康发展。

余伟文：您如何看待香港的国际金融中心地位，以及香港在联系内地和全球市场中发挥的作用？

易纲：香港现在是未来仍将是重要的国际金融中心，是连接内地和国际市场的重要桥梁。这些年，香港经济和金融体系显示了强大的韧性。香港与内地在金融市场联通、“一带一路”投融资、金融科技和绿色金融等领域拥有巨大合作潜力。我们将全力支持香港的发展，支持香港建设和保持充满活力的营商环境，进一步加强国际金融中心建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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