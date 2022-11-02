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我国秋粮收购工作全面开展 秋冬种过八成半

2022年11月02日11:11 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获接近尾声，收购工作全面展开。目前，全国秋粮已收获11.91亿亩，完成91.2％，秋冬种已过八成半。

分地区看，东北和西北地区秋粮收获基本结束；黄淮海地区收获过九成；西南地区收获近九成；长江中下游以及华南地区收获过七成。全国冬小麦已播85.6%，冬油菜已播86.8%。

11月1日，在河南安阳滑县白道口镇西河京村的滑县正光种植农民专业合作社收粮点，装满玉米的车辆依次排序，缓缓驶入，在工作人员的引导下进行抽样、称重、卸粮、开票结算，收购现场一片繁忙。

“今年我种了20多亩地，产量也高，一过秤就到款。”滑县白道口镇西河京村村民侯正威的20000多斤玉米经过质检、验收等环节，仅用30分钟就售卖完毕。

“我们的土地属于高标准农田示范区，今年玉米质量好，在不超水分的情况下价格在1.35元/斤，货到付款。”滑县正光种植农民专业合作社负责人侯华波说。

“秋收以来，市场主体入市收购积极，提前做好腾仓并仓，切实维护了秋粮收购市场秩序。”滑县农业农村局相关负责人介绍，目前，该县127.8万亩玉米已全部收获完毕，据预测总产量达79.3万吨。

秋粮收购正当时，秋冬种也同时展开。在山东省乐陵市杨安镇千都苑新村的农田里，只闻机器响，不见人奔忙。机手对着手机屏幕轻轻一点，安装辅助驾驶装置无人拖拉机挂接复式播种机一次完成碎土、整地、苗床镇压、仿型播种、覆土、播后镇压等作业环节，实现了高质量播种。

“无人驾驶的播种机，连耕种带播种一块儿进行，既省时又省力，真是太方便了。”种粮大户李现伟说。

“无人驾驶大大节省了人工成本，播前播后双镇压作业又可以保证冬季苗齐苗壮，不仅实现了高质量播种，也为来年高产丰收打下了基础。”乐陵市科技小院院长周培福介绍，今年通过大面积推广小麦宽幅精播种、种肥同播、分层施肥等种植新模式，在提高了种植水平的同时，还让农民大幅实现了增产增收。

“通过全面落实粮食安全党政同责，抓紧研究推动健全种粮农民受益保障和主产区利益补偿‘两个机制’，确保了中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”农业农村部新闻发言人、办公厅副主任刘均勇说。

(责编：王震、吕骞)
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