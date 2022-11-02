原标题：5G商用三周年：中国联通5G应用实现规模发展

当前，5G已经成为推动全球数字经济发展的重要引擎。据统计，截至9月底，中国联通已联合中国电信建成业界规模最大、速率最快的全球首张5G独立组网共建共享网络，累计开通96.7万个5G基站，实现了重点乡镇及以上区域连续覆盖，5G套餐用户达2亿户，5G规模应用的行业项目超过1万个，5G专网服务客户达2785个。

回望5G商用三年以来，5G在强产业，惠民生方面都发挥了哪些积极作用？为人民生产生活带来了哪些新变革？让我们一起走进一线，看5G应用如何融入千行百业，为数字经济开拓新空间。

中国联通深入贯彻党的二十大精神，锚定数字经济主航道，以“强基固本、守正创新、融合开放”新战略为指引，践行“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”新定位，落地实施《5G应用“扬帆”行动计划（2022—2025年）》，深入开展“强基行动、引擎行动、护航行动、共创行动、绽放行动”五大专项行动，推动数字经济和实体经济融合发展，加速传统产业向数字化、网络化、智能化方向转型升级，全力推进“基础联接”到“万物互联”的新跃升。截至9月底，5G套餐用户数达到2亿，5G规模应用的“商品房”项目超过1万个，5G行业虚拟专网服务客户达2785个。

筑牢5G算网融合基础设施，打造数字经济新引擎

中国联通联合中国电信已建成业界规模最大、速率最快的全球首张5G SA共建共享网络，累计开通96.7万个5G基站和500多个MEC边缘计算节点，实现了重点乡镇及以上区域连续覆盖，重点口碑场景室内外全覆盖。针对行业客户发布了5G专网PLUS产品，基于5G toB“集中一朵云、分布一张网”的立体网络架构，提供虚拟专网、混合专网、独享专网三种组网模式，构建5G专网集约化运营平台新基座，实现业务“一点订购、一键开通、一站服务”。

推进5G应用融入千行百业，开拓数字经济新空间

中国联通聚焦新型信息消费、行业融合应用、社会民生服务三大领域，加速推进5G应用从“样板间”向“商品房”转变。

在5G新型信息消费方面，5G给广大消费者带来了品质升级的新体验，直播转播更通畅、游戏体验更极致、虚拟场景更丰富。中国联通重点聚焦直播、影视、旅游、游戏、购物、娱乐六大消费级应用市场，升级发布了具备“清、安、智、炫”四大特点的5G新通信，包括视频名片、AI秘书和XR通话等八大产品，实现语音与视频一体、现实与虚拟互动、通信与AI融合。

今年7月，中国联通联合国家话剧院合作的话剧《铁流东进》，通过5G+8K等黑科技实现了线上线下“双演融合”，千人剧场迎来了65万观众“沉浸式”同时观演，实现了数字与艺术交融的视听盛宴。

在北京2022年冬奥会和冬残奥会上，中国联通创新采用了“全面的SA网络”“5G切片”“载波聚合”等九大黑科技，结合5G云转播技术，实现INFO-AV系统全部云端制作编辑，将4K画面的360度自由视角、“子弹时间”精彩回放呈现给世界各地观众；在世界首条全程5G 200M带宽连续覆盖的京张高铁上，助力央视打造了全球首个“5G+4K+高铁”直播演播室，让观众可以在时速350公里/小时的列车上体验冬奥视觉盛宴。本次冬奥会让“5G+冬奥”科技之光在赛场上尽情闪耀，向全世界展示了多个历史突破。

在5G行业融合应用方面，中国联通以5G全连接工厂为核心抓手，大力推进“5G+工业互联网”新技术新场景新模式向工业生产各领域各环节深度拓展，助力工业生产更智能、更高效、更安全。

中国联通联合吉利极氪打造汽车行业5G全连接工厂标杆，利用5G LAN、双MEC容灾备份等技术部署5G混合专网，通过5G+AI合规检测、5G+AR远程运维等创新应用，车辆定制化附加值提高12.5%，物流效率提升8%，人工成本降低36.3%，库存率降低16.2%。

在山西霍煤庞庞塔煤矿，中国联通基于5G高可靠矿山专网，对单轨吊、齿轨车、智能综采等煤矿核心生产控制应用进行了5G化改造，年度持续工作时间提升3.6%，煤炭产出增加10万吨，综采工作面单班工作人员降低25%，促进矿井向“少人化、无人化”迈进。在宝武湛江钢铁，中国联通提出智慧制造“四个一律”要求，即操作室一律集中、操作岗位一律机器人、运维一律远程、服务环节一律上线。中国基于5G混合专网和切片技术，部署了5G大型鼓风机在线监测、5G一级高危监测、5G远程集中操作室、5G智能巡检等应用，人工点检减少约2万次/年，设备运维效率提升35%，协同作业效率提升17%，年节省成本超1亿元。

中国联通在雅戈尔打造服装行业5G全连接工厂标杆，赋能柔性化生产，通过“三地协同5G多园区专网”和5G虚拟现场服务、现场辅助装配、柔性生产制造等16大应用场景，满足西服小批量，多批次的高效生产，成品的生产时间从原来的15天缩减到5-7天，批量订单生产周期缩短35%，单工位生产效率提高25%。

三年来，中国联通累计开通96.7万个5G基站，实现了重点乡镇及以上区域连续覆盖，5G套餐用户达到2亿户。

在5G社会民生服务方面，5G推动城市交通更便捷、医疗资源更均衡。中国联通在比亚迪打造5G无人驾驶“云巴”，通过全球首个“网络双跨切片+MEC+专属终端”智慧云巴方案，提带宽、降时延，车车安全间距由百米降至米级，打通城市交通最后一公里。在当前新冠肺炎疫情下，5G赋能智慧医疗的作用尤其显著，中国已有超过600个三甲医院开展了5G+急诊急救、远程诊断、健康管理等场景应用。中国联通联合海南省卫健委打造“5G智慧医疗点亮海南健康岛”项目，在全省18个市县医院、340家乡镇卫生院和2700家村卫生室部署了5G远程医疗设备，以“小病不进城、大病不出岛”为目标，打造面向全省各级卫生机构的多场景立体式智慧医疗标杆，就医效率提升30%，病人平均看病过程缩短3至5个小时。

聚合5G产业链生态伙伴，共创数字经济新蓝海

中国联通成立了5G应用创新联盟，深化“政产学研用”融合创新，联合行业协会、龙头企业、解决方案提供商等3000多家合作伙伴推进行业标准的联合制定、创新实验室的联合测试、创新产品的联合研发和解决方案的联合推广。中国联通将发挥“一个联通，一体化能力聚合，一体化运营服务”优势，依托服装、装备制造、汽车、钢铁、矿山等9大行业10大军团深耕重点垂直行业，推进数字技术融合创新，加速CT/OT融合，为5G规模化应用提供从标准到关键技术、从网络到应用、从解决方案到交付运营的“一揽子”服务；中国联通还将充分发挥现代产业链“链长”的融通带动作用，持续为5G规模化应用的安全保驾护航。

(责编：董童、李源)

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