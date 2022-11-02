民政部公布2022年第三批涉嫌非法社会组织名单 “中国有机产品协会”等10家在列
2022年11月02日14:03 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者王仁宏）据民政部消息，为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度，充分发挥社会监督作用，民政部今日公布2022年第三批涉嫌非法社会组织名单，包括中国有机产品协会、中国舞蹈艺术家协会、全国企业质量监督管理中心等。
民政部提醒社会公众提高警惕，避免上当受骗。如发现下列组织的活动线索（如活动场所、 负责人等），请登录“中国社会组织政务服务平台”“投诉举报”栏目进行投诉举报。
2022年第三批涉嫌非法社会组织名单。资料来源：民政部
(责编：王仁宏、吕骞)
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