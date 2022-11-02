原标题：合作共赢 | 华润五丰与京东开展战略合作 五丰香港官方旗舰店登陆京东

10月31日，华润五丰与京东签订战略合作协议。此次合作聚焦于香港业务，冀深入香港本地市场，共同推进香港地区零售产业线上线下全渠道的深度融合。双方将协同各自优势资源，围绕产品供应、物流仓储、营销共建等多个领域展开全面合作，为香港地区消费者提供更快、更好、更全面的产品和服务。

京东全球售是京东面向全球消费者的电商平台，致力于搭建连接中国品牌和世界消费者的桥梁，助力中国企业出海，也为全球消费者提供全品类优质产品，数据显示，京东全球售上半年面向全球用户的产品数量同比增长了27倍。

华润五丰1951年在香港成立，是中央直属国有控股企业、世界500强企业华润（集团）有限公司旗下集食品研发、生产、加工、运输和批发零售于一体的综合食品企业。其业务区域覆盖中国内地及香港市场，公司旗下拥有五丰、曼泰吉、喜上喜、五丰上食、联合康康、五丰富春、上口爱、五丰黎红等多个知名品牌。华润五丰香港业务由下属公司五丰行有限公司运营，五丰行扎根香港70余载，多年来肩负“保障民生”的国家使命，秉持“一切以人为本”的经营理念，持续为大众提供安全、健康、美味的食品。

此次双方合作，将基于各自在平台、供应链以及商品货源等方面的优势，深化协作，加强从产到销的全方位合作。在产品供应方面，五丰将在强化现有业务的基础上，借助京东成熟的电商经验，不断扩充产品品类，引入世界各地食品，扩大业务规模，为消费者提供一个多元化的产品消费平台。在物流仓储方面，双方将加强在香港地区的本地仓、仓储布局方面的合作，共同推进香港地区本地仓、运、配一体化供应链服务。

此外，在营销方面，五丰将凭借多年来的经验与香港本土商营脉络，与京东共同经营双方在港经营品牌，共建站内站外一体化营销方案，提升双方在港的品牌影响力及知名度，共同打造“新时代香港菜篮子”“香港美食频道”“线上酒庄”等线上线下一体化商品经营渠道。

未来，双方还将在品牌联合设计、生产、制作与销售以及C2M定制商品等领域开展更多合作，为跨境电商和本地零售行业创造丰富价值，不仅让香港地区消费者能更便捷、快速地购买到当地生鲜、米面粮油等生活必需品，同时也为内地消费者提供更多来自香港地区的优质商品。

五丰香港官方旗舰店于11月正式登陆京东APP。适逢2022年京东11·11开启，店内优惠云集，包括精选五丰产品3折起，超值福袋“丰”抢活动等。现只需下载京东app，搜索“五丰香港官方旗舰店”即可畅享多重优惠。此外，京东11.11期间，凡是在港澳台地区及海外的消费者，均可在京东全球售享受全球新人大礼包、低至9.9元的港台“一件包邮”专区等专属优惠。

(责编：董童、李源)

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