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中国联通与腾讯获批设立合营公司 或主营内容分发网络和边缘计算业务

2022年11月02日15:15 | 来源：人民网
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人民网北京11月2日电 （记者王仁宏）近日，国家市场监管总局发布《2022年10月17日-10月23日无条件批准经营者集中案件列表》。列表信息显示，联通创新创业投资有限公司与深圳市腾讯产业创投有限公司新设合营企业案获无条件批准，审结时间为10月18日。

根据相关公示表介绍，新设合营企业拟主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。交易完成后，联通创投、腾讯产投、有关员工持股平台将分别持有合营企业48%、42%、10%的股权，联通创投、腾讯产投共同控制合营企业。

联通创投于2014年4月29日成立于北京，主要业务为以企业自有资金进行投资等。联通创投的最终控制人为中国联合网络通信集团有限公司，主要业务为通信、通信设施服务、网络接入、电信增值业务、相关系统集成业务等。

腾讯产投于2019年9月17日成立于广东省，主要业务为创业投资、企业管理咨询、投资咨询。腾讯产投的最终控制人为腾讯控股有限公司，主要业务包括通信社交、数字内容、金融科技等。

 

(责编：王仁宏、吕骞)
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