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联想刘军：智能化转型是未来十年企业穿越经济周期的利器

2022年11月10日15:27 | 来源：人民日报客户端
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11月9日，第八届联想创新科技大会（Tech World 2022）云上召开。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在会上发表了《科技赋能中国智能化转型》的主题演讲，他说：“联想自身沉淀以及‘内生外化’服务多家企业的实践，让我们更加坚定地认为：智能化转型是未来十年中国企业穿越经济周期的利器。”

会上，刘军发布了《企业智能化转型框架》，并介绍了企业智能化成熟度模型，该模型是联想和中国信通院共创，把企业数字/智能化转型的成熟度由低向高划分为L1至L5五个水平。他倡导中国企业，前瞻性地制定智能化转型战略，并基于新IT架构直接打造数字底座，谋求直达L3、L4和L5的跨越式发展，实现企业发展过程的弯道超车。

刘军认为，企业的智能化转型是一个跨越“制定转型战略、需求分析与方案设计、选型实施、持续运营与运维”的全旅程，是一个螺旋提升的过程，需要陪伴式的服务。联想希望通过持续的“一站式服务”，全程陪伴客户的智能化转型历程，赋能企业从传统IT辅助运营到新IT驱动企业创新的全面升级。

他还预告称，本月中国信通院即将携手联想，共同发布《中国企业智能化成熟度报告（2022）》，全面展示中国大型企业智能化成熟度现状。他希望企业智能化成熟度模型能够成为中国企业智能化转型的“米其林”标准，帮助越来越多的中国企业更快迈入智能化时代。

(责编：董童、李源)
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