人民网记者 李彤 栗翘楚

“五年来，我们连续参与了中国国际进口博览会（以下简称进博会），进博会已经成为外国产品进入中国市场的窗口和大门。”在第五届进博会期间，阿根廷驻上海农业处专员奥斯卡·埃尔内斯托·索利斯在做客《进博会客厅》时说，在本届进博会上，阿根廷带来了葡萄酒、肉类、水果等产品，希望将更多阿根廷的优质产品引进到中国，共享中国机遇。

今年进博会期间，由人民网与中国国际进口博览局（以下简称“进博局”）共同主办的《进博会客厅》栏目，邀请了政府机构官员、权威专家学者、世界五百强相关负责人等嘉宾，围绕中国坚定不移推动高水平开放的务实实践，中国同世界分享发展机遇的坚定决心，各行业高质量发展的创新实践等话题开展交流对话，为推动经济全球化和中国经济社会高质量发展贡献智慧。

“宜家已经参与进博会五年了，今年我参与了第五届进博会的开幕式，被展会规模、质量和专业性震撼了。”宜家中国公司总裁兼首席可持续发展官庞安泽表示，进博会是一个与其他伙伴建立与培养合作关系的平台，进一步推动了自身业务增长和国际贸易。

全球首发、亚洲首展、中国首秀……据第五届进博会闭幕新闻通气会介绍，本届展会展示了438项代表性首发新产品、新技术、新服务，超过上届水平。

“今年是GE成立130周年，也是GE连续第五届参加进博会。本次参展，我们延续了‘驱动可持续高效未来’这一主题，带来了首展产品‘可持续发动机的革命性创新技术验证项目（RISE）’概念模型，并向公众展示了一系列响应中国‘双碳’目标，助力提升关键行业能源利用率和可持续发展水平的技术。”GE全球副总裁向伟明做客访谈时说。

为进一步扩大外资流入，更好利用外资在促进我国制造业高质量发展、更深融入全球产业链供应链上的积极作用，近日经国务院同意，国家发展改革委、商务部、工业和信息化部等部委联合印发了《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。

高通公司相关负责人孟樸表示：“得益于中国在通信领域的产业政策、持续优化的营商环境，我们不断加大对华投资。今年是高通连续第五次参加进博会，伴随着中国经济社会的发展，我们在中国的业务体量也在逐年提高，在中国的‘朋友圈’越来越大。”

进博会作为构建新发展格局的窗口，5年来展品变商品的速度越来越快，博览会不仅与世界分享了中国市场的机遇，也为中国企业拓展海外业务带来了广阔空间。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁刘春喜表示：“在进博会上，我们不仅为消费者带来了更多高品质产品，也让世界看到中国产业链的日益完善。凭借进博会的溢出效应，我们持续整合全球资源，丰富供应体系；汇聚全球智慧，创新赋能显著增强；服务全球消费，市场版图加速扩容。”

我国是有14亿多人口的超大规模市场，有世界规模最大、成长最快的中等收入群体，具有消费市场潜力大、韧性强、后劲足的特点，消费长期向好的基本面不会改变。

美敦力全球高级副总裁顾宇韶表示：“中国未来一定是全球最大的医疗器械市场，中国大市场也将成为全球创新的策源地，这将极大促进全球医疗器械供应链的发展。对此，我们将更加坚定企业在中国的本土化策略，要更积极地融入到中国的产业链生态中来。”

近年来，随着我国高水平对外开放持续推进，制度型开放已成为业界讨论的热词，并源源不断为中国消费者和外资企业带来红利。

“近年来，中国的跨境电商为日本产品更高效地进入中国市场提供了实实在在的便利。同时，今年年初生效的RCEP也对日本产品进入中国带来了巨大利好。”作为日本政府为促进贸易发展特别建立的公共机构，日本贸易振兴机构上海代表处相关负责人吴秀媛以日本清酒为例说，过去进入中国市场需要交40%的关税。随着RCEP的实施，该品类的关税会逐年递减，这对中国消费者、日本企业、相关联的厂商都是利好。

博览会期间，费列罗、丰田、宝洁、葛兰素史等企业嘉宾也参与了《进博会客厅》访谈，大家在访谈过程中分享了自身与中国经济社会共同发展的故事，畅谈未来发展新机遇。大家表示，一次次握手、一份份订单背后，海内外参展商、采购商和嘉宾有了普遍共识：连续五届进博会的成功举办，正为世界经济注入充沛能量。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，在世界经济复苏动力不足，逆全球化和贸易保护主义盛行的背景下，进博会以实际行动向世界展示了中国愿与各国各方共享中国大市场机遇的决心，展示了中国积极主动实行高水平开放、推动经济全球化不断向前的决心，也展示了以中国新发展为世界提供新机遇、推动建设开放型世界经济的决心。

(责编：罗知之、高雷)

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