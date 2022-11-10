益海嘉里金龙鱼：科技引领 助力中国粮油食品产业绿色发展
2022年11月10日16:00 | 来源：人民网
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“益海嘉里金龙鱼坚持以科技引领粮油产业的可持续发展，通过在进博会上展示我们在碳达峰、碳中和与可持续发展方面的工作和理念，我们希望推动中国粮油食品产业朝着可持续发展、绿色发展的方向不断前行。”益海嘉里金龙鱼公共事务总监涂长明表示。
近日，第五届中国国际进口博览会召开。益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称金龙鱼）与母公司丰益国际集团（以下简称丰益国际）今年连续第五年参加进博会，不仅带来了公司最新打造的中央厨房“丰厨”品牌产品，还首次带来公司在碳达峰、碳中和与可持续发展方面所做工作与管理理念。
在进博会“展品变商品”的助力下，丰益国际多款产品一经引进，便快速实现签约，并布局中国市场。涂长明表示，“坚持举办进博会，主动扩大进口，推动进口和出口协调发展，是中国加快贸易强国建设、着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策。不仅促进了世界贸易的发展，也彰显了中国扩大开放的决心，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。坚定不移奉行互利共赢的开放战略，让中国既能从世界汲取发展动力，也能让中国发展更好的惠及世界。丰益国际坚定看好中国经济发展前景，将积极发挥纽带和桥梁作用，联通中国和国际两个市场，助力形成双循环相互促进的新发展格局，为中国和沿线国家的农业合作、贸易合作贡献更多力量。”
本届进博会上，金龙鱼首次展出中央厨房品牌“丰厨”旗下的预制菜产品和调味酱产品。同时，展区还将举办多种形式的试吃体验活动，金龙鱼国际烹饪研究院的大厨亦将莅临为消费者现场制作美食。
(责编：曹淼、李源)
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