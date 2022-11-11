本报北京11月10日电 （记者曲哲涵、王浩）为加快财政支出进度，便于地方编制预算，拓展经济回稳向上态势，兜牢基本民生底线，近日中央财政提前下达多项2023年预算资金，包括农业相关转移支付、水利相关资金、推进乡村振兴补助资金、公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算、城乡居民基本养老保险补助经费预算、就业补助资金预算和普惠金融发展专项资金预算。

为鼓励农民抓好秋冬农业生产，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，推进农业绿色发展，支持畜牧渔业高质量发展，近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元。

为支持加快水利建设扩大有效投资，近日财政部提前下达有关省（自治区、直辖市、计划单列市）和新疆生产建设兵团2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供了有力保障。

为落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，近日财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作。

财政部还提前下达了2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算10.8亿元、城乡居民基本养老保险补助经费预算1510.7亿元、就业补助资金预算432.3亿多元等。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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