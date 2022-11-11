本报记者

黄浦江畔，再赴东方之约。东海之滨，共话开放繁荣。

“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”11月4日，习近平主席在第五届进博会开幕式上的致辞掷地有声，再次彰显中国坚定不移推进高水平对外开放的信心决心。

11月10日，第五届进博会在国家会展中心（上海）圆满落下帷幕。按一年计意向成交金额735.2亿美元。在世界百年未有之大变局加速演进、世界经济复苏动力不足的背景下，这份亮丽的成绩单难能可贵、分量十足。

办出水平、办出成效、越办越好的进博会，向世界展示了中国主动扩大开放、同各国分享发展机遇的满满诚意，也为全球经济发展注入新的强大动能。

以开放纾发展之困——

进博溢出效应愈发凸显

习近平主席指出：“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。”

应对全球经济发展之困，各国只有拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，让资金和技术自由流动，维护全球产业链供应链稳定畅通，促进贸易和投资自由化便利化，以开放纾发展之困，才能让世界经济活力充分迸发出来。

行走在第五届进博会场馆，一场场洽谈、一次次签约，彰显出新时代中国开放春风扑面而来，发展动能激越澎湃。

参展国别范围更广。本届进博会，145个国家、地区和国际组织共赴“东方之约”，来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商业展，数量均超过上届。

展示内容更加丰富。本届进博会新设农作物种业专区和人工智能专区，技术装备、消费品、医疗、汽车等领域的150多家初创企业进行集中展示。

展商展品质量更优。284家世界500强和行业龙头参加企业展、数量超过上届、回头率近90%……本届进博会展台特装比例达到96.1%，高于上届水平。

从第一届到第五届，进博会一路走来，溢出效应持续扩大。

紧跟市场需求，优化贸易结构——

连续五次参加进博会，累计采购金额超过30亿美元，通用技术集团在本届进博会上聚焦增进民生福祉、提高人民生活品质，与国际一流医疗公司签署采购合作协议。借力进博会，通用技术集团扩大合作“朋友圈”，做强产业“生态圈”，与世界各国共享进博机遇，实现共同发展。

从货物贸易到服务贸易，从促进创新到优化布局，进博会为贸易升级注入新动能。“借助进博会这一平台，腾讯发挥互联网的‘连接’优势，努力做好相关行业的‘数字化助手’，助力经济高质量发展。”腾讯公司副总裁、华东总部总经理张立军说。

打开国际视野，助力产业升级——

“每次进博会都让我们打开国际视野，通过引进先进的零部件和加快实施创新驱动，使徐工产品赢得更多全球客户的信赖。”徐工集团徐州工程机械保税有限公司总监王将说。

从展品到商品，从意向到签约，从展商变投资商，进博会不仅取得丰硕经贸合作成果，也吸引了大量外商来华投资，共享发展机遇的同时助力产业升级。

增加优质供给，丰富消费选择——

正大集团在本届进博会上带来了110余款产品与中国消费者见面。“我们已经连续五年参展。未来将继续把优质、健康的产品带到中国市场。”正大集团农牧食品企业相关负责人薛增一说。

随着中国健康消费需求不断增长，越来越多企业发现了商机。中国海外医疗服务机构盛诺一家亮相进博会，展示国际先进医疗技术。“借助进博会这一重要平台，能够促进国际医疗文化交流，把更多国际优质医疗服务带给中国消费者。”盛诺一家董事长蔡强说。

以开放汇合作之力——

互利共赢汇聚发展合力

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

当今世界，只有深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，以开放汇合作之力，才能在合作中办成大事、办成好事、办成长久之事。

电子沙盘再现海南自由贸易港建设全景、在模拟驾驶舱体验雅万高铁……11月5日，第五届进博会“中国这十年——对外开放成就展”综合展示区揭开面纱，一幅新时代中国勇立开放潮头、推动建设开放型世界经济的时代画卷跃然眼前。

行走进博会，徜徉各展馆，在这个国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的大平台，更能清晰感受中国坚定不移扩大开放的脉搏。在高水平对外开放中，中国发展了自己，造福了世界。

通过进博会，中国与世界共享合作发展机遇。

“进博会5年，西门子医疗发现了更多中国机遇。”西门子医疗相关负责人王皓说，会继续携手合作伙伴共同推动中国医疗产业高质量发展。

“进博会让我们感受到中国扩大对外开放、与世界分享机遇的决心，也带来巨大机遇。”力拓集团相关负责人任滨彦说，本届进博会上，力拓与中方伙伴签署多项合作协议。

通过进博会，中国以开放合作促进高质量发展。

进博会是中国扩大高水平开放、同世界分享发展机遇的平台，也是折射中国经济高质量发展的一面镜子。以开放合作促进高质量发展，中国号巨轮乘风破浪、勇往直前。

大白兔、光明、北京稻香村……在进博会上，中华老字号也焕发出新光彩。作为进博会配套活动之一，第二届中华老字号创新发展大会举办。广大老字号企业通过参加进博会、亮相大舞台，促进自身的守正传承、创新发展。

“进博会为中国企业积极拓展海外业务带来了广阔空间。”伊利集团执行总裁刘春喜说，伊利将加快推进国际合作，在亚洲、欧洲等地区建设15个研发创新中心，为高质量发展注入强劲动能。

通过进博会，中国推动建设开放型世界经济。

进博会期间，“RCEP与更高水平开放”高层论坛在国家会展中心（上海）举行。联合国贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）推动东亚和亚太地区贸易一体化发展，有助于促进区域乃至世界开放合作。在促进全球开放合作与维护多边贸易体制方面，中国发挥着越来越重要的作用。

以开放聚创新之势——

交流合作助力全球创新

党的二十大报告提出，扩大国际科技交流合作，加强国际化科研环境建设，形成具有全球竞争力的开放创新生态。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球价值链、供应链深入发展。只有加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，以开放聚创新之势，才能在创新中推动经济社会发展、应对人类共同挑战。

本届进博会，数百项新产品、新技术、新服务集中亮相，其中既有聚焦日常生活的消费品和农产品，也不乏蕴含先进科技的高精尖医疗器械和技术装备。

——首发首秀接连亮相，创新技术加速应用。

“进博会已成为斯凯奇集中展示多元创新产品、深入了解中国市场需求、拓展多方合作的平台。”斯凯奇中国运动市场总监徐晹炯说，公司将持续深耕中国市场，让创新成果惠及更多消费者。

经过五年发展，进博会已经成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地，成为扩大国际科技交流合作、推进全球科技开放创新的重要舞台。

——打造开放交流平台，促进先进技术互鉴。

技术装备展区是进博会先进技术含量最高的展区之一。“我们和技术装备展区的合作伙伴共同探讨氢能产业链的现状和未来。”空气产品公司参展负责人介绍，进博会不仅是企业展示自我的平台，更是合作交流的平台。

随着参展商数量增多，涉及行业、产业不断增加，进博会专业化程度越来越高，吸引众多企业连续参展，成为重要的科技创新成果交流平台。

——不断推进制度创新，营造开放创新生态。

今年，第二次参加进博会的芬兰品牌哈士奇制冷科技公司又带来了几款极具特色的冰箱产品。“如今，欧洲家电产品进入中国市场更加便捷，从到港到清关只需两三天。”公司相关负责人刘亚雪说，中国坚定不移推进对外开放，世界各国共享中国制度开放带来的机遇和红利。

德勤中国相关负责人曾顺福说，今年进博会向世界展现了中国不断推进高水平对外开放的坚定信念。中国在持续推动营商环境市场化、法治化、国际化方面为跨国企业提供了巨大发展机遇。

以开放谋共享之福——

共享机遇添彩美好生活

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。新征程上，越开放越自信、越自信越开放的中国，以自身发展为世界创造更多机遇。

中国将推动各国各方共享中国大市场机遇——

旗下生物制药公司增资6000万元打造中国科创中心、徕卡生物系统带来全球首发数字玻片扫描仪、与合作伙伴签署战略合作……“五年来，进博会让我们更真切地体会到中国市场所蕴含的巨大空间。”丹纳赫全球副总裁彭阳表示，相信中国市场必将为全球发展提供更大机遇。

在高丝集团看来，进博会是拉近与中国消费者距离的重要平台。“我们将继续加强在中国市场的发展。”高丝集团相关负责人青山阳一郎介绍，中国一直都是高丝重要的海外市场，高丝在中国大陆拥有400余家线下店铺专柜。

现代汽车集团相关负责人李赫埈认为，未来将持续看好中国、投资中国，加大在电动化、氢能等领域的投入，与中国市场共同成长。

中国将推动各国各方共享制度型开放机遇——

47个创新药物、疫苗及新适应症在华获批，14款产品被纳入国家医保目录……“这得益于进博会的溢出效应和中国药品审评政策的创新改革。”默沙东全球高级副总裁田安娜说。

进博会年年如约、越办越好。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，实施好新版《鼓励外商投资产业目录》，深化国家服务业扩大开放综合示范区建设；实施自由贸易试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港，发挥好改革开放综合试验平台作用……中国开放大门越开越大，制度红利不断释放。

中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇——

企业展热闹非凡，虹桥国际论坛同样人气旺盛。“RCEP与更高水平开放”高层论坛、《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会、“中国发展新蓝图与全球发展新机遇”分论坛……一场场交流汇聚起全球开放共享的合力。

“进博会继续为各国各方提供自由贸易往来和经贸合作交流的舞台，彰显了中国推动经济全球化的坚定决心。”傲胜（OSIM）北亚区品牌管理营销副总经理林晓慧说。

路就在脚下，光明就在前方。不断扩大对外开放、支持经济全球化的中国，一定会同各国一道，践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，共同克服困难挑战，凝聚全球经济发展更大力量。

让开放为全球发展带来新的光明前程！

（本报记者欧阳洁、王珂、喻思南、罗珊珊、葛孟超、温素威、谢卫群、齐志明、韩晓明、杨彦帆、李栋、陶相安、祁嘉润、宋宇、董星辰）

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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