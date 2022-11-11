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让“互联网之光”点亮生活

——2022年世界互联网大会“互联网之光”博览会侧记

2022年11月11日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　2022年世界互联网大会“互联网之光”博览会11月8日至11日在浙江乌镇举行。自博览会开幕以来，每日观众络绎不绝。会场内，一项项顶尖科技成果，令参观者大开眼界。

　　本次博览会以“共建网络世界共创数字未来”为主题，吸引了来自40个国家和地区的415家企业和机构，以线下线上结合的方式，参与展示人工智能、大数据、网络安全等领域的最新技术产品。

　　数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。本次博览会上，许多企业与机构展示了以数字技术促进经济社会发展的先进成果。

　　走进会场，首先看到的是浙江省数字化改革数字经济系统成果展。这是浙江数字化改革启动以来，首次面向公众展示数字经济系统取得的阶段性成果。展览亮点频频：在“产业大脑”板块，可以看到15个细分行业产业大脑的建设进展和成效；在“未来工厂”板块，展出的24家浙江数字化智慧工厂，不仅人均产能提升了几倍，生产过程中的碳排放也大大减少；在“重大应用”板块，一串串数字展示了企业码助企纾困取得的成效……

　　近年来，线上会议的应用越来越广。在中国移动展区，一场别开生面的线上会议格外吸睛：数字人物高度还原现场操作者容貌，还能随时互动……“基于中国移动的算网能力和5G技术，我们创新线上会议应用，主要通过3D建模的形式将会议场景搬到线上，每名参会人员都可以选择自己的数字人‘分身’，以数字人形式加入3D会场，从而实现与线下开会一样的效果。”工作人员介绍。

　　数字技术应用正以各种形式直接造福人们的生活。在腾讯展区，一款便携式的大脑手术导航系统令人眼前一亮。这个由北京协和医院联合腾讯AI Lab开发的智能化手术导航系统，就像为医生装上了一双“透视眼”，借助AI技术，将CT、MRI等虚拟影像与真实患者进行匹配，从而定位病灶，在手术期间实时展示3D脑部结构。目前，该系统临床初步应用取得成功。

　　在中国电子科技集团展台，一款外骨骼机器人吸引了参观者的目光。“通过这个设备，有些行动不便的老年人或患病人群可实现轻松行走，体力劳动者也可借助该设备减轻重物对关节的压力。”工作人员介绍。

　　随着信息化浪潮的不断推进，网络安全、数据安全受到了越来越多的重视。本次展会上，网络安全技术成果的展示获得了极大的关注。

　　在北信源展区，讲解员向参观者介绍安全应用产品：“我们把数据的所有权和管理权都交给了用户，这对于党政机关、国防军工、科研院所、金融机构等单位尤为重要。”

　　在360展台，一款互动小游戏引人注目。站在大屏幕前，根据提示做出相应的动作，屏幕上的游戏主人公随之移动，最终战胜所有“网络病毒”，闯关成功。“数字安全最大的痛点是‘看不见’攻击。360构建了以‘看见’为核心的数字安全大脑框架。”展台工作人员介绍，“截至目前，360建设本地安全大脑，完成一站式安全运营，累计服务超1万家政企客户。”

　　在每日互动展区，大屏幕上循环播放的“无磁盘计算方式”视频吸引了许多参会人员驻足交流。现场工作人员介绍，这是他们参与数据安全行业基础设施建设的最新成果：大数据联合计算产品“数聚（变）反应堆”。该产品通过无磁盘计算方式让数据计算在内存中进行，从而确保数据计算过程上链存证且原始数据不落盘，从根本上破解数据融合的安全顾虑。

　　自动驾驶汽车、“眼动输入”无障碍解决方案、AR感知交互眼镜、绘画机器人、智能头盔……各个展厅内尖端科技产品令人目不暇接。一名参观者感叹：“通过参观展览，我真真切切地体会到了数字技术的魅力，‘互联网之光’正在日益点亮人们的生活。”

　　（本报记者江南、金歆、李晓宏、史哲、窦瀚洋）


　　《 人民日报 》（ 2022年11月11日 04 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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