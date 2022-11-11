本报记者 韩 鑫

数据来源：赛迪研究院、艾媒咨询

制图：张芳曼

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党的二十大报告提出，加快建设网络强国、数字中国。作为数字化转型的重要工具，电子签名技术正在多行业多领域落地开花，已基本覆盖金融、电子政务、医疗、房地产等行业，应用于人们日常生活的方方面面，展现出巨大的发展潜力。

借助电子签名，在线预约汽车试驾；启用电子签约服务，商品房买卖实现网签备案不见面；通过电子合同，远程委托平台购买理财类产品……作为数字化转型的重要工具，电子签名技术正在多行业多领域落地开花，应用于人们日常生活的方方面面。

电子签名，通俗来讲，是以互联网为基础，通过各类技术对电子文档进行电子形式的确认与签署。近年来，我国电子签名行业快速发展，展现出巨大的发展潜力。

惠及日常生活

助力降本增效

登录电e签平台，只需在电子合同上直接点击确认并盖章，便可完成合同线上签订。

“第一次听说高压供用电合同可以电子网签时，感觉眼前一亮。”浙江凯达门业公司负责人说，能随时随地办理的电子签章，与线下签订具有同等法律效应，效率高还可靠。

引入电子签章，不仅流程更便捷，还有效降低企业成本。国网杭州市富阳区供电公司有关负责人算过一笔账，使用电子签章后，按目前当地高压业务量计算，预计每年为企业节省成本超100万元。

利好企业同时，电子签名也在惠及日常生活。今年6月底，江苏南京市全面启用商品房买卖合同电子签约服务，购房人只需在相关APP平台或微信小程序下载电子合同，进行电子签名，便能完成远程网签备案。

“电子签名通过生物特征识别、银行卡要素等多重身份验证技术确保真实身份，在签名时采用加密登录、短信验证等方式保证签署人真实意愿，最后引用时间戳技术，实现签署内容可追溯、不可篡改。”赛迪网络安全研究所所长刘权说，这些技术特点以更高效率、更低成本，解决了异地签署、代签冒签等问题，为电子签名拓宽了应用领域。

目前，电子签名已基本覆盖金融、电子政务、医疗、房地产等行业。在金融领域，主要应用于信用卡业务、按揭服务、融资租赁等多场景，既优化用户体验，也推动实现金融安全；在人力资源领域，通过电子签名做到了面试登记、录用确认等环节的无纸化管理，还实现了劳动合同的高效批量签署。

多方因素影响

持续稳定增长

近年来，我国电子签名行业规模实现持续稳定增长。赛迪研究院发布报告显示，2017年到2021年，我国电子签名行业规模从220亿元增长到308.6亿元。

“总体看，目前我国电子签名行业发展已初具规模，上下游产业链不断完善，包括软硬件提供商、电子签名服务商和终端用户在内的主体快速成长壮大。”在刘权看来，电子签名行业的快速发展，得益于一系列因素的多方助推。

从外部看，政策支持和技术成熟，为电子签名的规范化应用扫清障碍。

2005年我国电子签名得到法律认证以来，相关法规及政策陆续出台，从“取消买卖商品房合同不能使用电子签名的限制”到“推动完善电子合同、电子发票等数字应用的基础设施”，再到《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要加快数字身份统一认证和电子证照、电子签章、电子公文等互信互认，政策利好下，电子签名与各行各业结合更为紧密。

5G、区块链、人工智能等新一代信息技术的不断突破，也为电子签名提供了更为可靠的落地路径。人工智能与电子签名的融合，实现了电子合同的自动化管理，5G技术为电子签名的双向传输提供了良好的网络环境。

从内部看，企业数字化转型需求日益强烈，使电子签名的行业潜力得到持续释放。

刘权说，电子签名关联企业管理、采购、交易等诸多环节，不仅能助力企业降本增效，还有利于打造企业间的信任闭环，推动完善社会信用体系。

“电子签名的应用场景不仅是电子合同、电子票据，还能对这些电子数据进行数字资产确权，如果发生纠纷，可以提供电子凭据。”南京壹证通信息科技有限公司总经理马圣东举例道，前不久给一家大型集团做供应链管理方案发现，线上系统处理完成后，有大量单据、文件、合同需要纸质打印，签字、盖章、寄送一整套流程下来，不仅没提高效率，还增加了工作量。“使用电子签名后，上述业务全程线上操作，降本增效的同时，还实现了无纸化办公。”

根据艾媒咨询数据显示，得益于远程办公需求激增，2020年我国电子签名签署次数突破500亿大关，较上年同期增长超317%。随着更多用户对电子签名的使用频次及认可度的提升，将持续为行业增长注入动力。

推动健康发展

仍须完善监管

经历市场起步期、迈过高速发展期后，当前我国电子签名正步入应用深化期。

“据测算，目前全球电子签名渗透率约为5%，而在我国，这一比例更低，仅为3%。”业内专家表示，这意味着广阔的市场增长潜力，特别是在数字化浪潮下，企业降本增效的需求持续释放，加之政策助推及绿色发展理念推广，我国电子签名市场空间有望进一步增长。

当然，推动电子签名行业快速成长，要持续发力技术研发。

“倘若没有新技术赋能，电子签名应用的便捷性和数据安全性将无法得到保障。”在马圣东看来，随着行业竞争更加激烈，传统电子签名行业的盈利空间将进一步下降，只有通过自主创新，加快关键技术、共性技术和配套技术的研发，扩大电子签名行业高端产品市场份额，才能保持市场领先优势。

促进电子签名行业健康发展，也要不断加强行业管理。

“近年来，电子签名纠纷案件数量显著上升，主要集中在电子签名认证证书申请流程不规范、受理证书申请前向申请人告知有关事项不充分等问题，亟须对行业进行规范化管理。”刘权表示，此外，跨平台和跨领域电子签名互认仍存在壁垒，部分平台设置准入门槛，也在一定程度上制约行业发展壮大。专家建议，相关部门通过出台、完善相关政策法规，进一步明确电子签名在实际应用中的法律效力，优化电子签名应用环境，促进行业健康有序发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 07 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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