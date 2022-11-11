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中国累计培育专精特新中小企业超6万家

2022年11月11日05:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京11月10日电  （记者王政）记者从2022全国中小企业数字化转型大会上获悉，党的十八大以来，我国中小企业发展取得显著成效，创新能力加速跃升，累计培育8997家专精特新“小巨人”企业、6万多家专精特新中小企业。

　　发展势头强劲。截至2021年底，全国中小微企业数量达到4800万家，规模以上工业中小企业年营业收入超过75万亿元。调查数据显示2021年，专精特新“小巨人”企业利润率为10.6%，较规上工业中小企业高4.4个百分点。

　　稳链强链补链支撑有力。专精特新中小企业在提升产业链供应链韧性和安全水平方面发挥独特作用，对于增强产业链供应链稳定性和竞争力具有重要意义。目前，超六成专精特新“小巨人”企业深耕工业基础领域，超九成专精特新“小巨人”企业为国内外知名大企业配套，其中400多家成为航空、航天等领域的“配套专家”。

　　服务支撑体系全面覆盖。中国已建立完善政府公共服务、市场化服务、公益性服务协同行动的“三位一体”服务体系，建成1077家县级以上中小企业发展促进中心、3800多家省级以上中小企业公共服务示范平台，培育并鼓励700多家国家中小企业公共服务示范平台为专精特新企业提供技术创新、上市辅导、创新成果转化、数字化赋能、知识产权应用、工业设计、节能诊断等服务。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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