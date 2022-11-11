空天动力明星产品亮相中国航展
2022年11月11日05:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报珠海11月10日电 （田佳莹）第十四届中国航展上，北京动力机械研究所携10余项自主研制的飞航发动机装备及20余项专业技术能力亮相，30%以上为首次展出，展示了空天动力技术领域的尖端技术和创新突破，并与广大航空航天厂商分享经验、共商合作。
继2021年珠海航展首次亮相的CTJ-20、CTJ-40涡喷发动机等之外，此次北京动力机械研究所展出了10kW、75kW、100kW量级活塞发动机系列，FG-86、FG-89、FAS-28固体燃料发动机系列。以斜爆震发动机飞/发一体设计缩比模型为代表的新型发动机等一批先进动力产品惊艳亮相，吸引了众多观众前来“打卡”。同时展出的有特种飞行器、无人机、动力模拟器、精确空投体系、先进靶标体系等高附加值产品，展现出雄厚的技术实力。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 新朋老友相约《进博会客厅》： 扎根中国共享机遇
- “五年来，我们连续参与了中国国际进口博览会（以下简称进博会），进博会已经成为外国产品进入中国市场的窗口和大门。”在第五届进博会期间，阿根廷驻上海农业处专员奥斯卡·埃尔内斯托·索利斯在做客《进博会客厅》时说，在本届进博会上，阿根廷带来了葡萄酒、肉类、水果等产品，希望将更多阿根廷的优质产品引进到中国，共享中国机遇。…
相关新闻
- 评论
- 关注