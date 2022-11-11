本报珠海11月10日电 （田佳莹）第十四届中国航展上，北京动力机械研究所携10余项自主研制的飞航发动机装备及20余项专业技术能力亮相，30%以上为首次展出，展示了空天动力技术领域的尖端技术和创新突破，并与广大航空航天厂商分享经验、共商合作。

继2021年珠海航展首次亮相的CTJ-20、CTJ-40涡喷发动机等之外，此次北京动力机械研究所展出了10kW、75kW、100kW量级活塞发动机系列，FG-86、FG-89、FAS-28固体燃料发动机系列。以斜爆震发动机飞/发一体设计缩比模型为代表的新型发动机等一批先进动力产品惊艳亮相，吸引了众多观众前来“打卡”。同时展出的有特种飞行器、无人机、动力模拟器、精确空投体系、先进靶标体系等高附加值产品，展现出雄厚的技术实力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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