原标题：文化先导、勇担使命：国信证券积极融入国家战略布局，服务“双区”高质量发展

作为深圳市属全国性大型综合类证券公司，国信证券以《证券行业文化建设十要素》为先导，坚守服务实体经济初心，积极融入国家战略布局，将公司“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念贯穿于公司发展各方面，服务实体经济、服务高质量发展。

文化赋能，坚守服务实体经济初心

金融作为实体经济的血脉，服务产业发展是行业义不容辞的社会职责。国信证券的文化理念，正是根植于这样的初心与担当。近年来，国信证券以文化赋能高质量发展，与实体经济发展同频共振，持续为产业升级和企业发展提供金融支撑，在服务“双区”高质量发展上担当“排头兵”。

据国信证券相关负责人介绍，截至目前，国信证券在大湾区累计完成股权类项目146家，融资规模1161.32亿元，其中IPO项目88家，融资规模560.95亿元。在深圳地区，公司已完成股权项目105家，累计承销金额740.16亿元。2021年底，上述公司总资产和净资产分别达到6.77万亿元和8744亿元，当年度净利润达689亿元。

8月17日，路维光电成功登陆科创板，这是国信证券成功保荐的大湾区第87家上市公司，也是国内第二家掩膜版上市公司，更是世界第四家掌握G11掩膜版制造技术的企业。路维光电的发行上市是国信证券服务“双区”建设的一个缩影。

债券业务方面，2022年上半年，国信证券成功为深圳地区企业发行债券48只、规模共计573.6亿元，为12家深圳市、区属国企发行债券（含ABS）22支，承销有效规模122.9亿元，在全部券商的承销份额中占比为27.24%，继续位居行业第一。近期也创下多个“首单”——承销了深交所首单创投类双创债“17创投S1”，深交所首单、全国首批科创债“21创投K1”，深交所科创债指引落地后首单科创债“22鲲鹏K4”等。与此同时，国信证券还打造了业界领先的公募REITs综合服务体系，获得深交所授予的“2021年度优秀基础设施公募REITs中介机构”等荣誉，其中担任独家财务顾问发行的“红土盐田港REIT”是全国首批9只公募REITs之一。

公司文化理念与特区改革创新精神，在服务实体经济发展过程中实现了深度融合。

价值引导，聚焦产业集群发展

今年6月，深圳市出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出20个战略性新兴产业发展重点细分领域和8个未来产业重点发展方向。

产业集群发展，离不开金融机构全方位辅导与服务。围绕做好“20+8”产业集群服务，国信证券再次主动作为、积极布局，利用多层次资本市场为深圳企业特别是科技创新型企业提供股权融资、债权融资、企业上市、并购重组、场外市场等专业服务。

翻开国信证券在大湾区投行服务项目的清单，公司投行项目主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料以及新能源领域，均是近年来的热点赛道，也是中国制造业高质量发展的方向所在。所涉行业主要有网络与通信产业集群如菲菱科思、贝仕达克；新能源产业集群如北交所首批上市公司中市值最大的贝特瑞；高端医疗器械、生物医药产业及大健康产业集群如普门科技、尚荣医疗；精密仪器设备产业集群如长盈精密等。

国信证券相关负责人表示，由国信证券辅导的部分企业已成为行业龙头，如国内技术先进的通用电子测试测量仪器企业鼎阳科技、以质谱技术入选“国家创新人才推进计划-重点领域创新团队”的企业禾信仪器、亚洲少数主营业务为航材分销的上市公司润贝航科、以及机器视觉应用技术先行者奥普特等，充分体现了国信证券在相关行业的业务经验与实力。

“创造价值、成就你我、服务社会”，在与产业携手共进中，国信证券的价值观念有迹可循、落地有声。

对证券行业文化理念“合规、诚信、专业、稳健”的践行，还体现在具体投资行动上。截至目前，国信证券子公司国信资本已投资10余家深圳战略性新兴产业和未来产业企业，合计投资金额超过5亿元。子公司国信弘盛在深圳设立了5家产业投资基金，合计募资规模超过20亿元。强大的金融服务与募资能力，为深圳新兴产业的发展提供了有力保障。

勇担责任，助力国资国企提质增效

作为深圳市属国资券商，国信证券还将深入服务国资国企、支持国有资本和国有企业做大做强纳入施力重点。

自2013年起至2022年6月末，国信证券加大精准服务力度，累计为深圳市、区属国企发行各类债券（不含自承自销）共117只，承销规模共计1544亿元。承销深圳市、区属国企债券的有效只数和有效规模市场占比均稳居行业首位，债券票面利率也多次创下行业新低，有效降低市属国企融资成本。典型案例包括为深投控发行全国首单服务粤港澳大湾区的专项公司债券、助力赛格集团发行全国首单“先行示范区疫情防控债”、为鲲鹏资本发行全国首批深交所首单科技创新债券等，以专业高效的行动助推区域国企做大做强。

2022年7月，国信证券推出深圳市国有企业信用债指数——中债-国信证券深圳市国有企业信用债精选指数，该指数的推出，充分彰显出深圳国资国企综合改革试验的全国先行地位。

承担国企责任的另一个重要着力点是加强政企协同。近年来，国信证券积极加强与深圳龙华、坪山、光明、罗湖、南山等区政府的沟通交流，与各区展开全面战略合作。围绕综合金融、投融资服务、股权投资基金、财富管理、行业研究、招商引资等领域，通过专业赋能、资源整合、协同联动，合力推进深圳“双区”建设步伐。

肩负使命，推动深港融合发展

2021年，国信证券境外子公司国信香港作为主承销商之一，参与了深圳市政府在香港50亿元离岸人民币地方政府债券的发行，开创了内地地方政府首次发行离岸人民币政府债。国信证券地处深港融合发展的前沿阵地，充分利用自身扎根湾区、背靠香港、身系国资的天然优势，持续推动深港合作和跨境业务发展，积极承担服务国家发展大局的重任。

作为公司实施国际化战略、拓展国际业务的重要平台，近年来国信香港积极发挥境外全牌照优势，参与大湾区及深港双城经济建设，助力大湾区提升金融服务及金融市场一体化水平。此外国信香港还积极参与前海深港现代服务业合作区改革发展，依托前海在体制突破、政策创新方面的优势，助力推进前海进行跨境业务、结售汇和外汇衍生品等业务试点。

国信证券表示，公司将紧紧把握改革机遇，结合香港“北部都会区”规划以及“双城三圈”的空间格局概念，在助力“双区”建设、支持香港更好地融入国家发展大局中积极贡献力量。

坚守服务实体经济、主动融入国家战略布局，是将证券行业核心价值观和公司文化理念、价值观念落地落实的有效路径。未来国信证券将继续践行“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念和“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，牢记金融服务实体经济发展的使命与责任，深度融入“双区”建设大局，为经济高质量发展继续贡献力量。

(责编：董童、李源)

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