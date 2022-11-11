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看好中国市场巨大潜力（见证·中国机遇）

本报记者  刘  融
2022年11月11日08:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国坚持创新发展理念给我们带来了机遇，为双方深化航空领域合作创造了条件。”欧洲空中客车公司（以下简称“空中客车”）全球执行副总裁徐岗日前接受本报记者采访时表示，中国市场潜力大、机遇多，空中客车将坚定地与中国航空业携手发展，共同成长。

　　徐岗表示，今年以来，中国相关部门出台政策，积极为国际航班恢复创造条件。从中长期来看，中国经济和民航市场复苏的前景不断向好。空中客车发布的市场预测认为，未来20年间，中国的航空市场将以年均约5.3%的速度保持增长，增长率大大高于全球平均水平。

　　徐岗表示，在全球航空业中，中国市场增长强劲，将引领新兴市场，推动全球航空业发展。“中国的快速发展对空中客车进一步拓展业务至关重要。”

　　空中客车是国际知名的飞机制造商。空中客车天津总装线是中国第一条空中客车飞机总装线，也是欧洲以外的第一条空中客车飞机总装线。徐岗表示，中国务实的创新体系和强大的创新能力促进了经济增长。中国在一些关键核心技术上实现突破，战略性新兴产业发展壮大，载人航天、探月探火、超级计算机、卫星导航、大飞机制造等领域取得重大成果，进入创新型国家行列，其中许多领域都是空中客车目前关注和发展的重点。

　　今年6月，空中客车中国研发中心签约落户苏州工业园区。“这是空中客车在中国发展的又一成果，将使空中客车开启可持续发展新篇章。”徐岗说，企业希望借助苏州工业园区优质的营商环境和苏州在供应链领域的优势，以及本地丰富的高端人才储备，与中外企业开展更多全方位、多角度的合作，重点围绕氢能源基础设施进行研发。

　　今年7月，空中客车飞机全生命周期服务中心在成都开工建设，投运后将实现飞机和零部件的可持续再利用。近期，空中客车还将与中国合作方共同推动可持续航空燃料的应用。徐岗表示：“空中客车在中国有越来越多的项目趋于成熟，进一步拓展了企业发展空间。我们将与中方携手，为航空业的可持续发展提供创新技术和产品，为实现全球减碳目标作出积极贡献。”


　　《 人民日报 》（ 2022年11月11日 03 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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