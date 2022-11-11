本报记者 窦瀚洋

蓝蓝的天空，清澈的河水，不时飞起的白鹭……在浙江省嘉善县魏塘街道长秀村的生态环廊，白天外地游客在此流连忘返，傍晚村民们就会来到这里散步、骑车，欣赏夕阳下的村庄美景。生活环境的改善，也为当地群众带来了越来越多的获得感与幸福感。

在长秀村，累计投入4400多万元、疏浚河道超过25公里的改造工程，改善了沿河生产生活环境。依托改善后的自然资源条件，当地高效农业得以快速发展。现在的长秀村，已经发展起创业创新孵化园项目。随着项目推进，村民增收致富渠道不断拓宽，不出村就能获得就业机会，日子越来越红火。

近年来，嘉善县完善河（湖）长制度、推进“五水智治”数字化改革、加快水生态修复试点建设，不断改善生态环境质量，利用生态环境优势发展绿色产业带动群众增收。以打造萤火虫回“嘉”绿色生态品牌为抓手，嘉善县推进美丽乡村建设，持续壮大乡村旅游业。在姚庄镇金星村，其所在的东部区域水生态修复二期（姚庄片）已顺利开工建设，结合当地积极开展的全域秀美整治行动，村内的河流水质得到明显提升，湿地公园也出现了萤火虫的身影。在今年的萤火虫回“嘉”相关活动中，前来金星村观赏萤火虫的游客络绎不绝。

嘉善县还通过各种途径让群众从参与环境治理的过程中获得一份参与感。智慧电网、绿色信贷等一头连着居民生活、一头连着环境保护的产品逐渐普及，在扎实推进生态治理的同时，也把实实在在的福利递到老百姓手中。

“如今的嘉善，乘着长三角一体化示范区的东风，紧扣‘城乡统筹、高质量发展、绿色低碳、一体化示范、共同富裕’五大目标，不断厚植生态优势，全力打造绿色共富示范区，一幅全域秀美的江南水乡图景正在嘉善大地徐徐铺展。”嘉兴市生态环境局嘉善分局局长赵一峰表示。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 08 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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