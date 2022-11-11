邱超奕

以更加全面、长远的眼光系统谋划，统筹应对，综合施策，更好承接亿万老年人的美好生活需要

国家卫生健康委、全国老龄办日前发布的《2021年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%；全国65周岁及以上老年人口20056万人，占总人口的14.2%。

党的十八大以来，我国在“老有所养”上持续用力，将积极应对人口老龄化确定为国家战略，专门出台并实施中长期规划。截至2021年底，人均预期寿命增长到78.2岁，全国基本养老保险覆盖10.3亿人，使广大老年人拥有更好社会保障、更多养老服务和更高生活质量。

但也要清醒认识到，我们正从轻度老龄化迈向中度老龄化，2035年左右将进入重度老龄化。我国老年人口多、老龄化进程速度快、城乡和区域差异大、应对任务重的特征更加凸显。老龄化不只关乎老年人，对经济社会的影响是全方位的，从人力供给、消费结构、产业发展到公共服务、社会保障等都会面临新挑战。

正因如此，应对老龄化带来的多重挑战，必须坚持系统观念。只有用普遍联系的、全面系统的、发展变化的观点观察事物，才能把握事物发展规律。老龄化社会面临的是多重复合型问题，需要多措施、多手段、多视角、多维度结合的办法系统解决。

要兼顾好老和幼。老龄化往往伴随少子化，积极应对人口老龄化不能只顾一头，不仅要重视养老服务体系，还要调整优化生育政策及配套支持措施，才能促进人口长期均衡发展。大部分家庭都会同时面临养老、照料、养育负担，要针对其中的共性短板弱项，协同发力解决。比如，一体化推进养老托育人才队伍、普惠服务、公共设施等建设，建立健全覆盖全生命周期的人口服务体系等。

要统筹好点和面。应对人口老龄化挑战，一方面要注重整体，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，加快健全社会保障体系、养老服务体系、健康支撑体系，推动实现全体老年人享有基本养老服务。另一方面也要聚焦急难愁盼，在整体推进中实现重点突破。对于失能失智、高龄慢病、生活困难等老人的特殊需求，要格外关注、格外关爱、格外关心，在长期照护、居家医疗、入户探访等“关键小事”上绵绵用力，尽力解决他们的后顾之忧。

要协调好城和乡。我国老龄化水平城乡差异明显，需要立足实际，分类施策。比如对城镇老年人来说，出行不便、“数字鸿沟”等问题更突出，亟待加强老旧小区适老化改造和城市无障碍建设，并帮助老人融入数字社会；对农村老年人来说，居住相对分散、独居空巢现象普遍，亟待加强互助式养老机构建设，配套提升基层医疗卫生服务，推动城乡养老资源均衡发展。

党的二十大报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。我们要坚持以人民为中心的发展思想，以更加全面、长远的眼光系统谋划，统筹应对，综合施策，既全方位改善生活品质，又有针对性地补强所急所盼，才能更好承接亿万老年人的美好生活需要，不断增强全体人民的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 17 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经