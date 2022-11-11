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找中介办贷款，消费者须“四看”（新视点）

本报记者  屈信明
2022年11月11日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，银保监会发布《关于警惕贷款中介不法行为侵害的风险提示》，指出贷款市场上有一些非法中介假冒银行名义，打着正规机构、无抵押、无担保、低息免费、洗白征信等虚假宣传的旗号诱导消费者办理贷款。这些诱人条件背后其实是高额收费、贷款骗局等陷阱。这些不法行为侵害了消费者的合法权益，也扰乱了市场秩序。

　　不久前，成都市民钟女士因装修需用钱，找到了附近一家商务服务公司。公司工作人员自称是银行直贷中心，并非中介机构，也不会收取服务费，只收8‰的风险金。钟女士很快便在其指导下办理了20万元贷款。

　　放款后，公司以银行查装修流水为由，让钟女士将6万元转到一家装修公司“走账”。钟女士按要求进行了转账，可当她想要回“走账”钱款时，对方却坚称是“服务费”，不予退还。

　　为满足客户差异化的融资需求，近年来，银行推出了种类繁多的贷款产品。由于各种产品适用客户资质、审批效率、利率、周期、还款方式不尽相同，客户在申贷过程中，有的无法做出最优选择，有的因为对贷款流程不了解而通不过审核。这种情况下，提供咨询代办服务的中介机构应运而生。

　　然而，有些中介机构却假冒银行名义，对消费者设下高额收费、贷款骗局等陷阱。银保监会消费者权益保护局有关负责人及业内人士介绍了一些非法中介机构惯用的手段，提醒消费者擦亮眼睛，谨防受骗。

　　这些骗局中有一类与钟女士的遭遇类似，中介机构诱骗消费者办理贷款后，又以各种名义要求借款人将贷款资金打入指定账户“走账”，借款人一旦进行转账操作，这笔资金大多以“服务费用”等名义被截留，借款人很难要回资金。

　　还有一些非法中介以专业自居，代客操作，使用客户手机下载银行移动客户端，帮助客户录入信息、核验身份、确认贷款信息等。待业务办理后，中介人员将所涉及贷款银行的移动客户端、短信息全部删除，导致客户对贷款相关信息一无所知。

　　如何辨别贷款中介机构是否正规？业内人士提醒，最好做到“四看”。

　　看“门户”——业内人士表示，贷款中介有固定办公场所，消费者前往公司后，可注意查询工商登记等信息，了解公司基本情况。消费者应避免仅凭互联网联系中介机构，正规机构也不会只公布自己的微信、QQ等线上联系方式。

　　看资质——要注意了解放款机构资质。正规贷款中介合作机构往往是正规银行或经银保监会批准的具有放款资质的金融机构。如果中介机构一味向客户推荐情况不明的网贷，消费者应注意防范。

　　看收费——正规中介在为客户办理贷款业务时，会先和客户签订贷款居间服务费合同。当客户贷款业务办理下来后，再收取贷款服务费。如果在贷款前就以“保证金”“解冻费”为由，要求借款人提前转账，消费者就应当提高警惕，避免上当。

　　看合同——银保监会消费者权益保护局提醒消费者，要详细了解中介服务合同内容，不要轻信间接的贷款服务要约，警惕贷款营销宣传中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等宣传。消费者还要了解贷款产品的重要信息，充分理解贷款条件、综合息费成本、还款要求等。警惕以“刷流水”“走账”为由的打款要求，不随意向无关账户转账。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月11日 17 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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