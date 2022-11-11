本报记者 寇江泽 范昊天 姚雪青 窦瀚洋

俯瞰江苏省徐州市潘安湖国家湿地公园。

汪 磊摄（人民视觉）

河南省三门峡市天鹅湖湿地公园，一群白天鹅振翅起飞。

杜 杰摄（人民视觉）

浙江省杭州市西溪国家湿地公园探索保护与利用双赢之路。图为小朋友在火柿节上品尝火柿。

新华社记者 黄宗治摄

云南省昆明市盘龙区甸尾村水杉湿地，水杉林色彩艳丽，景色如画。

新华社记者 胡 超摄

湖北省武汉市东湖国家湿地公园，湿地与城市融为一体。

胡九思摄（人民视觉）

编者按：11月5日下午，习近平主席以视频方式出席在武汉举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会开幕式并发表致辞时指出：“中国湿地保护取得了历史性成就”“中国将建设人与自然和谐共生的现代化，推进湿地保护事业高质量发展”。

湿地被誉为“地球之肾”，具有涵养水源、调节气候、维护生物多样性等多种生态功能。《湿地公约》第十四届缔约方大会于11月5日至13日举办，在湖北武汉设线上线下主会场，以“珍爱湿地，人与自然和谐共生”为主题，共谋湿地保护发展。我国于1992年加入《湿地公约》后，认真履行《湿地公约》义务，积极参与全球生态治理。新时代十年，我国不断加大湿地保护修复力度，水清岸绿、鱼儿畅游、鸥鹭翔集的怡人景致越来越多。中国保护修复湿地的历史性成就，受到与会各方广泛称赞。

党的二十大报告提出：“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”“推行草原森林河流湖泊湿地休养生息”。让我们珍爱湿地、促进人与自然和谐共生，尽最大努力保持湿地生态和水环境，探索湿地保护与利用双赢之路，努力建设人与自然和谐共生的现代化，继续为全世界生态文明建设贡献中国方案、中国智慧。

高原之上，青海湖从面积持续缩小到水位10多年连涨，一度濒临灭绝的普氏原羚种群不断扩大。

渤海之滨，黄河三角洲迎来大批迁徙候鸟，天鹅、丹顶鹤等如约而至。

城市之中，深圳福田红树林湿地美景与高楼、街道融为一体，湿地生物多样性不断改善。

…………

水清岸绿，鸟鸣啾啾，神州大地上的一处处湿地，展现一幅幅人与自然和谐共生的图景，尽显自然之美、生态之美。新时代十年，我国大力推进生态文明建设，加强湿地保护修复，湿地生态状况持续改善，生物多样性日益丰富。全国已指定64处国际重要湿地、29处国家重要湿地，建立600多处湿地自然保护区、1600多处湿地公园。

以国家公园、湿地自然保护区、湿地公园为主体的湿地保护体系初步建立

湖北省武汉市，东湖畔的落雁景区，林木茂盛，湖边水塘清澈见底，鱼儿在水草间穿梭，散步赏景的市民和游客络绎不绝。

落雁景区是东湖国家湿地公园里自然湿地面积最大、保存最为完好的区域。近年来，景区大力开展生态环境保护等工程，推进湿地生态修复、源头防污。

“我们对景区内8个湖边塘进行底泥清淤，修复池底及池壁，种植水生植物，通过生态的方式净化水质。同时在水体周边建立植被缓冲带，削减面源污染。”武汉市园林建筑规划设计研究院设计师梅章斌说。

在原有地貌的基础上，落雁景区因地就势打造小微湿地群，形成了水塘湿地、淡水沼泽湿地、森林湿地等丰富湿地形态。“良好的生态环境，吸引了白鹭、灰鹭、野鸭等数以万计的鸟类栖息。每年冬季，还有几千只鸬鹚迁徙到这里。”梅章斌说。

在整个东湖国家湿地公园，通过实施水生态修复，140公顷水域重现“水下森林”。

全长100多公里的环湖绿道，是武汉保护东湖湿地的一个重要成果。“绿道充分利用原有湖边坑塘、沟渠等构建‘海绵体’，有效减轻了汛期强降水对岸坡的冲击，也减少了污染入湖。”武汉市土地利用和城市空间规划研究中心副主任亢德芝说。

从截污控污到排口整治，从退渔还湖到生态修复……武汉不断加大东湖湿地保护修复力度，湿地水生植物由以前最少时不到100种增加到158种，东湖整体水质提升为Ⅲ类，为近40年来最好水平。

我国幅员辽阔，地理环境多样，从寒温带到热带，从沿海到内陆，从平原到高原山区，都有湿地分布，类型丰富、面积广大。新时代十年，我国持续加强湿地生态保护修复，取得历史性成就。

在福建省福州市闽江河口湿地，红树林在海风中摇曳，鸟鸣声远近可闻。当地大力开展“退养还湿”，实施改造水闸、设置植物隔离带、恢复植被多样性等工程，湿地生态环境持续向好，记录到的野生动植物及水生生物增至1311种，每年在此停歇的水鸟超5万只。

在黑龙江省齐齐哈尔市扎龙湿地，通过采取长效补水机制、生态移民搬迁等方式，生态不断改善，丹顶鹤野生种群不断壮大。扎龙湿地从以往的“人鸟相争”变为如今的“人鸟相亲”，演绎人与自然和谐共生的生动故事。

今年6月1日，《中华人民共和国湿地保护法》正式施行，从整体性和系统性出发保护湿地生态系统。近年来，我国先后出台《关于加强湿地保护管理的通知》《湿地保护管理规定》《湿地保护修复制度方案》等，28个省份出台省级湿地保护法规或规章，湿地保护法规制度体系日趋完善。

国家林草局湿地管理司副司长鲍达明介绍，目前，我国湿地面积达到5635万公顷，已初步建立起以国家公园、湿地自然保护区、湿地公园为主体的湿地保护体系。全球43个国际湿地城市中，我国占13个，数量位居第一。

10年来实施湿地保护项目3400多个，新增和修复湿地80多万公顷

蓝天白云下，江苏省徐州市潘安湖波光粼粼，一群群水鸭欢快游弋，满载着游客的画舫缓缓前行。“看到这湖阔景美、绿色成荫的模样，很多人不相信它的前身竟是一片采煤塌陷区呢！”90后“船娘”朱雪宁感慨。

徐州市贾汪区有130多年的采矿历史，潘安湖所处位置因长期开采形成了1.74万亩的采煤塌陷区，是贾汪区内面积最大的采煤塌陷区。

2010年，贾汪区启动潘安湖采煤塌陷区综合整治工程。“结合塌陷区积水面积大、塌陷深的特点，通过平整土方、表土剥离、坑塘整修、河道清淤等方法，硬是在原来的塌陷区上，建成了拥有7000亩开阔水面和4000亩湿地景观的生态公园。”贾汪区自然资源和规划局副局长赵海超介绍。

潘安湖湿地公园2012年开园，2014年、2021年建成开放二期和三期，不仅扩大了面积，还新增了生态宣教功能。湿地公园先后被评为国家4A级景区、国家湿地公园、国家湿地旅游示范基地。

“潘安湖虽然是人工湖，但良好生态环境吸引许多动物成为这里的新居民。”朱雪宁说，白鹭、苍鹭等在湿地定居，每年秋天有50多只天鹅将这里作为迁徙路上的歇脚处。据统计，如今潘安湖湿地公园有乔冠植物71种、水生植物28种，有鸟类106种、鱼类46种、哺乳动物13种。

以前所未有的力度加强保护修复，一处处湿地旧貌换新颜。

武汉市蔡甸区沉湖国际重要湿地，蓝天白云下水鸟纷飞。当地实施湿地保护修复项目，疏通水系、保育原生植被、修复退化湿地，湿地生态环境持续改善。

山东省聊城高新区位山黄河公园，天蓝水碧。当地在黄河位山灌区沉沙池区域实施水土保持工程，大力开展生态修复。昔日流沙遍地的黄河滩，变成林木繁密的大美湿地，鹭鸶、丹顶鹤等鸟类成了这里的常客。

党的十八大以来，我国累计安排中央财政资金168亿多元，实施湿地保护项目3400多个，恢复了一批退化湿地，改善了退化湿地生态状况。“我国近10年新增和修复湿地80多万公顷，湿地类型自然保护地总数达到2200多个，同时还规划将1100万公顷湿地纳入国家公园体系，实行最严格的保护管理。”国家林草局副局长谭光明表示。

合理利用湿地资源，促进生态旅游、有机产业等绿色产业稳步发展

浙江省杭州市，秋日的西溪湿地依然满目绿意。这个曾经污水横流的地方，如今已被列入国际重要湿地名录，成为杭州一张亮闪闪的城市金名片。

西溪湿地生态文化研究中心副主任刘想介绍，西溪湿地实施生态补水、水环境治理、生物多样性保护等项目，引种浙江楠、浙江樟等200余种乡土和珍稀濒危植物，从源头上改善水环境，目前水质总体已达Ⅲ类，核心区域达Ⅱ类。

坚持保护第一，适度合理利用，西溪湿地探索出一条保护与利用双赢之路。西溪湿地免费开放区面积达5.76平方公里，占西溪总面积的56%，开发西溪旅游产业和文创产业，打造花朝节、火柿节等节庆活动。开园以来，湿地公园累计接待游客5900万人次，成为人民群众共享的绿色空间。

湿地美了，游人多了，西溪湿地原住民的日子也更幸福了。“我们是湿地保护最大的受益者。”西溪原住民、“西溪小花篮编织技艺”省级非遗传承人洪立萍感慨。她在西溪湿地开了小花篮竹编铺，年营业额可达20万元。

各地合理利用湿地自然和人文资源，有效促进了生态旅游等产业的发展。我国以全球4%的湿地，满足了世界1/5人口对湿地的生产、生活、生态和文化等多种需求，为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。

在潘安湖湿地公园，随着生态环境越来越好，每年游客达到200万人次，比10年前增加了3倍。在重庆市梁平区，当地通过“湿地+有机产业”“湿地+民宿康养”等模式，找准生态产业化的发展路径。国际湿地城市辽宁省盘锦市将辽河口湿地全面纳入保护，推进“退养还湿”，实现了海水、淡水连通，滨海滩涂功能逐渐恢复，水清、岸绿、滩净、湾美。盘锦湿地观测到的黑嘴鸥数量，从20世纪90年代的1000余只增长到目前的上万只。

前不久，国家林草局、自然资源部联合印发《全国湿地保护规划（2022—2030年）》。规划提出，到2025年，全国湿地保有量总体稳定，湿地保护率达到55%，新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处。谭光明表示：“我们将认真贯彻落实党的二十大精神，根据《湿地公约》和《武汉宣言》，以新部署新举措，在推动全球湿地保护高质量发展方面发挥更大作用，作出更大贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年11月11日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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