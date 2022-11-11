新华社记者杨思琪

原标题：踔厉奋发向未来·二十大精神在基层｜黑龙江装备制造业：为打造“国之重器”奉献力量

站在数米高的模型试验台前，眼睛紧盯高转速的水轮机模型转轮，一边手持闪频仪，一边详细观测水流状态，将数据实时记录……在哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司，“80后”产品设计部副经理王焕茂正在带领团队进行水轮机产品的设计研发试验。

作为我国发电设备制造业的领军企业，70多年来，哈电集团坚持科技领先和转型升级，创下了涵盖水电、火电、核电等领域200多项“中国第一”。白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组、单机容量400兆瓦阳江抽水蓄能电站机组都出自这里。目前，公司负责的金沙江上游叶巴滩水电站水轮机、银江贯流式水轮机组等国家重大项目，设计、生产正有序进行。

这是黑龙江省坚持创新驱动、塑造发展新动能新优势的一个缩影。党的二十大报告明确了必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。作为我国重要的装备制造业基地和原材料基地，这里聚集的大批央企正瞄准国家战略和需求，坚持自主创新，保障重点工程和项目正常运转、产品按期交付，为打造“国之重器”奉献力量。

“党的二十大报告提出‘加快建设国家战略人才力量’，让我们感受颇深。如今，青年科技人才、卓越工程师、大国工匠等一批高水平人才正在集聚，为发展增添勃勃动力。”2009年从华中科技大学毕业后，王焕茂始终坚持在科研、设计一线。

随着绿色转型发展步伐加快，他所在的产品设计团队不断壮大，今年新进40多名年轻人才。这支190多人的队伍平均年龄不到40岁，其中不乏来自浙江大学、上海交通大学、天津大学、哈尔滨工业大学等知名高校的硕士、博士研究生。

工艺优化、技术研发、质量攻关……晚上8点，中铝集团东北轻合金有限责任公司中厚板厂内，“70后”高级主任工程师谢延翠依旧在聚精会神地工作着。

党的二十大报告提出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。这正是谢延翠一如既往的奋斗目标。27年来，她立足高端合金材料，瞄准生产技术难题，带领团队研制出一系列重要新型材料，成功应用在长征五号B运载火箭箭体蒙皮等重点项目。

“择一事，终一生。看着越来越多高端飞行器冲向天空、飞向太空，我发自内心地感到骄傲。”学习了党的二十大报告，谢延翠说，当前我国航空航天事业迅速发展，对铝合金材料的性能要求越来越高，自己将继续向自主创新“无人区”进军，努力为国家重点领域铝合金材料供应增光添彩。

如果说，新材料是“国之重器”的基础要素之一，那么发动机则是源源不断的动力之本。

穿过长长的通道，壮观的厂房令人眼前一亮。在位于哈尔滨市平房区的中国航发哈尔滨东安发动机有限公司车间，几名身穿蔚蓝色工装的工人正在大型机械前注视着电子显示屏幕，手指在一排排按钮上操作着。

从跨学科到跨工种，从主持设备论证到搭建技术标准体系……46岁的焊接专业总师助理郑欣攻克了发动机研制过程中的诸多瓶颈问题，见证着一项项新技术应用“从0到1”的历程。

哈尔滨市平房区是国家级经济技术开发区，有规模以上工业企业200多家。“除了我们自身攻坚克难，还得益于一批同频共振的配套企业提供保障。”郑欣说，周边一些企业尽管规模不大，但入选配套生产企业名单后，让大型企业产业链条“转”起来。

“党的二十大报告提出‘强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用’，我们将继续打通内循环，把更多关键核心技术掌握在自己手中。”黑龙江省工信厅负责人介绍，黑龙江将继续深入实施产业链“链长制”，推动创新链产业链资金链人才链深度融合，充分发挥技术专业优势，加强技术创新与攻关，全力跑出装备制造业自主研制“加速度”。

(责编：赵竹青、陈键)

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