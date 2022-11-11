原标题：特写：“在共享发展中感受到更加温暖的中国”——最不发达国家的5年“进博”历程

新华社上海11月10日电 特写：“在共享发展中感受到更加温暖的中国”——最不发达国家的5年“进博”历程

新华社记者 陈瑶 娄琛 许晓青 卜多门

东帝汶黑胡椒、老挝茶叶、中非共和国木雕、埃塞俄比亚咖啡，这些最不发达国家的土特产与发达国家的人形机器人、数字化流水线等智能产品一道，出现在第五届中国国际进口博览会上，引起众多采购商的浓厚兴趣，咨询、洽商者络绎不绝。

11月7日在第五届进博会食品及农产品展区拍摄的埃塞俄比亚咖啡。新华社记者 刘颖 摄

东帝汶国家馆执行馆长贝蕾连续多年组织该国产品参展，见证了东帝汶咖啡从名不见经传到在中国成为“网红”。她说，进博会带动两国贸易合作、文化交流越来越密切，“在共享中国发展机遇的过程中，我们感受到一个更加温暖的中国”。

进博会是全球首个以进口为主题的国家级展会，由习近平主席亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，旨在扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。2018年首次举办以来，每一届都吸引100多个国家、地区和国际组织参展，前四届累计意向成交额超过2700亿美元。本届进博会参展的国家、地区和国际组织共计145个，世界500强和行业龙头企业达284家，回头率近90%。进博会已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

为了让更多国家分享中国发展红利，进博会主办方从第一届开始就广泛邀请最不发达国家参展，并且向每一个最不发达国家免费提供两个标准展位，在展会期间还举办专场供需对接会，为这些国家的展商和采购商牵线搭桥。2019年，主办方又特地在上海自贸区国别（地区）中心辟出场地，供有需要的国家开设国家馆，常年展示其商品和投资项目。今年，进博会还与众多跨国机构和行业协会携手，帮助欠发达国家组团参展。2018年以来，全球40多个最不发达国家中，每年都有30多个国家的企业前来进博会寻求商机。

对于最不发达国家来说，进博之路充满了机遇和惊喜。连续三届参展的阿富汗毕拉禄贸易有限公司创始人阿里·法伊兹带来的手工地毯一直是进博会的热销商品。他的展台没有炫目的装饰，满墙满地的地毯就是无声的广告。他说：“卖出一张大幅手工羊毛地毯，就能保障一个普通家庭近一年的生活。中国市场让很多阿富汗人看到希望。”

埃塞俄比亚咖啡经销商王文瀚首次参展，他一边忙着介绍产品，一边现磨咖啡供客商品尝，一上午就接待了30多位客人，“进博会是有国际公信力的平台，埃塞俄比亚是咖啡的故乡，我们有信心通过进博会让更多埃塞俄比亚人从中国大市场中获益。”

东帝汶在进博会上的收获远远超出经贸合作范畴。2018年，这个面积仅1.48万平方公里、人口约130万的小国首次应邀参加进博会时，对自己国家的产品竞争力“底气不足”，没有组织企业参加展销，只作了国家形象展示。2019年第二届进博会上，该国试探性地展示了猫屎咖啡、野生蜂蜜、红酒和手工艺品等为数不多的特产。

2022年6月6日，在东帝汶埃尔梅拉一家咖啡厂的晒场上，工人将晾晒好的咖啡豆装袋。 新华社记者 徐钦 摄

展品一炮走红。东帝汶精品咖啡受到中国年轻消费者青睐，在2020年第三届进博会上一举斩获500万美元订单。第四届进博会上，借助一家中国公司免费提供的机器人咖啡师“站台”，东帝汶咖啡再次名声大振。

东帝汶国家统计局数据显示，2021年，该国对华出口咖啡豆348吨，同比增长1.4倍。

“东帝汶产品是绿色、无污染的，符合中国消费者对健康生活的追求。”贝蕾说，“这给了我们很大的信心。”

本届进博会开幕之前，主办方主动协调有关机构帮助东帝汶产品免费搭建新的更大的展台，展位总面积比去年扩大一倍，达到36平方米，东帝汶姜黄粉、黑胡椒、天然海盐等有机健康食品今年首次在进博会亮相。

把东帝汶咖啡带进中国市场的当地商人李满雄，这次在展会上推出了十几种用东帝汶咖啡豆加工的产品。他的展台前人头攒动，“比以往几届都火爆，有很多是回头客”。他说：“进博会提升了东帝汶的知名度，希望继续通过这个平台，让更多的东帝汶产品走向世界，造福东帝汶人民。”

埃尔梅拉是东帝汶的咖啡主产区之一。这几年，当地咖啡豆经过筛选、加工后出口到中国，许多咖啡种植户因此收入有了保障，他们添置了摩托车，还有的购买了汽车。

在咖啡行销中国的同时，东帝汶不断受惠于进博会的溢出效应。2019年12月，在两国政府共同推动下，东帝汶国家馆在上海自贸区落户，成为该国全天候展示平台；次年9月，东帝汶咖啡产业中心在国家馆揭幕，借助中国的人才和技术，不断推动东帝汶咖啡产业提质升级。

11月5日在第五届进博会上拍摄的阿富汗大松子产品。新华社记者 刘颖 摄

本届进博会期间，在主办方协调下，更多实力雄厚的中国企业和国际机构向参展的欠发达国家伸出援助之手。尼泊尔、马达加斯加、莫桑比克等国企业通过联合国国际贸易中心参展，中非共和国、尼日尔、安哥拉、索马里等国则借助欧美工商会等机构参展，推出了编织、木雕、石制工艺品等特色产品。

欧美工商会秘书长成立严说，通过进博会的大平台，这些最不发达国家的企业开始接触中国市场，并形成长效机制，推动双方民间、商贸等各层面加强往来，实现互利共赢。

(责编：赵竹青、陈键)

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