原标题：国家发展改革委：到2025年长三角统一开放的市场体系基本建立

记者11月10日获悉，国家发展改革委近日发布《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》（以下简称《方案》），提出到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。区域发展整体水平和效率进一步提升，市场化、法治化、国际化的一流营商环境率先建成，营商环境国际竞争力跃居世界前列。

国家发展改革委指出，长三角一体化发展战略实施以来，长三角地区优化营商环境成效明显，参与国际竞争合作新优势不断增强，但长三角地区营商环境建设还存在不少短板弱项，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，达到国际一流水平仍需加力。

为此，《方案》围绕深入推进市场化改革、加快推进法治化建设、推进更高水平协同开放、促进共商共建共治共享等方面提出具体举措。

其中，在深入推进市场化改革方面，将进一步破除区域分割和地方保护等不合理限制。在不直接涉及公共安全和人民群众生命健康的领域，推进“一照多址”“一证多址”等改革。全面清理涉及地方保护的各类优惠政策，着力破除招标投标、政府采购等领域对外地企业设置的隐性门槛和壁垒。

同时，健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制。持续深化“证照分离”改革，进一步畅通行业准营、退出等全流程通道。制定出台上海浦东、长三角区域协同创新放宽市场准入特别措施。

在推进更高水平协同开放方面，将建立健全长三角区域内直属海关一体协同工作机制，深化货物转运、查验、保税监管等领域一体化改革。深化国际贸易“单一窗口”建设，推动“单一窗口” 服务功能由口岸通关向口岸物流、贸易服务等全链条拓展。

在促进共商共建共治共享方面，将完善“跨省通办”事项标准和业务规则，制定长三角一体化“跨省通办”任务清单，明确时间表、路线图。推动长三角区域市场监管一体化。统一长三角区域违法行为行政处罚裁量基准，研究制定区域行政执法领域轻微违法行为免罚清单。

国家发展改革委表示，要聚焦市场主体关切，进一步转变政府职能，推动有效市场和有为政府更好结合，加快要素自由流动，切实维护公平竞争，在更深层次、更宽领域、以更大力度推进全方位高水平开放，促进营商环境迈向更高水平，推动长三角地区加快建成我国发展强劲活跃增长极。（记者 汪子旭 梁倩）

(责编：赵竹青、陈键)

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