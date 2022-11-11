电商近年来在农村发展迅猛，为乡村振兴提供了新动能。据《中国农村电子商务发展报告（2021-2022）》显示，2021 年全国农村网络零售额2.05万亿元，占全国网络零售额的15.66%，同比增长11.3%。

电商与农业的融合，从初期的销售端网络化，逐渐向流通端、生产端的数字化、智能化推进。农村电商加快了乡村原有产业的改造升级，推动了乡村三产融合，也创造出大量新的乡村创业就业机会。当前，我国正在有序推进国内统一大市场、国内国际双循环新发展格局的建设，将进一步为农村电商高质量发展提供动力。

电商振兴，关键在人。目前我国农村电商专业人才还普遍短缺，缺少既懂电商又懂农业农村的复合性人才，成为制约我国农村电商发展的重要因素之一。作为人社部批准设立的全国唯一国家级电子商务专业技术人员继续教育基地，中国国际电子商务中心联合地方政府、高等院校、行业机构、企业和媒体，连续举办中国电商讲师大赛，通过选拔更多优质电商“授渔”者，为中国电商发展及电商人才培训挖掘培养骨干和先锋力量。

11月6日，第六届中国电商讲师大赛农村电商分赛区决赛通过线上方式成功举办。本届赛事吸引了全国近百位活跃在一线的农村电商从业者报名参赛。经过赛前公益培训、预赛、决赛前辅导等环节，25位优秀选手闯入决赛。

决赛中，选手们或娓娓道来、或图文并茂、或结合各种现实案例，精心编排五分钟授课视频，从农产品品牌塑造到渠道建设、从营销策略到供应链管理，主题涵盖了农村电商行业的多个方面，充分展示了新一代农村电商“授渔”者的风采和投身农村电商发展的赤诚情怀。

中国电商讲师大赛专家评审委员会主席聂林海、北京联合大学教授支芬和、对外经济贸易大学信息学院副院长华迎三位专家评委现场进行打分评判，从专业化视角，对选手们的精彩表现进行了多维度的考量和评估。经过激烈角逐，代表农村电商分赛区进军全国总决赛的十五强人选脱颖而出，王丽红、丁鹏、方敏三位选手位列三甲。

聂林海表示，“电子商务的蓬勃发展激发了对高质量电商人才的迫切需求，也需要更多的优秀电商讲师投身其中，发挥辐射作用，共同助力。希望借助本次大赛可以挖掘出更多优秀的电商讲师人才，共同营造一个识才敬才的氛围。”

第六届中国电商讲师大赛新疆分赛区的决赛也在同一天通过线上方式展开角逐，力争通过讲师大赛引领示范作用，带动新疆电子商务人才体系建设和产业转型发展。15位选手闯关成功，将进军全国总决赛。

至此，第六届中国电商讲师大赛四大分赛区的比赛顺利收官。全国半决赛和总决赛将汇集四大赛区精英，在福建省莆田市举办。中国电商讲师大赛将选拔出代表国内电商培训领域的最优秀水平的选手，发展辐射力量，有力推动地方电子商务人才体系建设和产业转型升级。

(责编：赵竹青、陈键)

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