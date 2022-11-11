11月8日，第十四届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕。中国航天科工集团二院构建的反无人机体系在本次航展上实现“首秀”。

无人机在当前及未来战场上扮演着越来越重要的角色，其本身具备的低、慢、小、种类多的目标特性，给传统防空领域和城市安防带来了很多新挑战。探测难、目标小、效费比低的难题，让单一作战武器越来越难以应对，以多型武器构建反无人机体系成为必然选择。

航天科工集团二院介绍，本届航展中，该院展出的反无人机体系系统性构建了无人机防御能力。“目标探测”能够实现对无人机“低、慢、小”目标的尽早发现、准确跟踪，以及对集群目标的清晰分辨；“指挥控制”对突然出现的无人机目标能快速响应，实现任务流程自动化、智能化生成；“拦抗防御”实现了对小目标、低成本无人机以及集群的多手段、多层次防御。其中，被誉为“低空猎手”的近程防空导弹武器系统HQ-17AE是构建反无人机体系的核心“法宝”，首次亮相本届航展的新一代光电雷达和DK-1低空探测雷达也在体系中起着重要作用。

新一代光电雷达由航天科工集团二院25所研制，具有对空目标全天候工作能力，每秒可对20个以上目标进行500米至18公里的中远距离测距，对无人机集群攻击等大数量低空飞行弱小目标的探测具有独特优势。其具备不受复杂电磁环境干扰、识别能力强、测量精度高等特点，在复杂低空环境下将逐渐成为主要的探测手段。

此外，航天科工集团二院还带来了全空域防空体系，彰显出我国强大的防空导弹技术实力；多用途无人化智能防御武器系统ZR-1500首次亮相，具备无人化、智能化、模块化等新技术特征；该院23所研制的防空预警体系也首次在航展展出，该体系为用户提供了系统级的解决方案，并能做到模块拼装、配置灵活。（记者 刘苏雅）

(责编：赵竹青、陈键)

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