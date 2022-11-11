人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国反无人机体系在航展“首秀”

2022年11月11日09:04 | 来源：北京日报
小字号

11月8日，第十四届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕。中国航天科工集团二院构建的反无人机体系在本次航展上实现“首秀”。

无人机在当前及未来战场上扮演着越来越重要的角色，其本身具备的低、慢、小、种类多的目标特性，给传统防空领域和城市安防带来了很多新挑战。探测难、目标小、效费比低的难题，让单一作战武器越来越难以应对，以多型武器构建反无人机体系成为必然选择。

航天科工集团二院介绍，本届航展中，该院展出的反无人机体系系统性构建了无人机防御能力。“目标探测”能够实现对无人机“低、慢、小”目标的尽早发现、准确跟踪，以及对集群目标的清晰分辨；“指挥控制”对突然出现的无人机目标能快速响应，实现任务流程自动化、智能化生成；“拦抗防御”实现了对小目标、低成本无人机以及集群的多手段、多层次防御。其中，被誉为“低空猎手”的近程防空导弹武器系统HQ-17AE是构建反无人机体系的核心“法宝”，首次亮相本届航展的新一代光电雷达和DK-1低空探测雷达也在体系中起着重要作用。

新一代光电雷达由航天科工集团二院25所研制，具有对空目标全天候工作能力，每秒可对20个以上目标进行500米至18公里的中远距离测距，对无人机集群攻击等大数量低空飞行弱小目标的探测具有独特优势。其具备不受复杂电磁环境干扰、识别能力强、测量精度高等特点，在复杂低空环境下将逐渐成为主要的探测手段。

此外，航天科工集团二院还带来了全空域防空体系，彰显出我国强大的防空导弹技术实力；多用途无人化智能防御武器系统ZR-1500首次亮相，具备无人化、智能化、模块化等新技术特征；该院23所研制的防空预警体系也首次在航展展出，该体系为用户提供了系统级的解决方案，并能做到模块拼装、配置灵活。（记者 刘苏雅）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新朋老友相约《进博会客厅》： 扎根中国共享机遇
　　“五年来，我们连续参与了中国国际进口博览会（以下简称进博会），进博会已经成为外国产品进入中国市场的窗口和大门。”在第五届进博会期间，阿根廷驻上海农业处专员奥斯卡·埃尔内斯托·索利斯在做客《进博会客厅》时说，在本届进博会上，阿根廷带来了葡萄酒、肉类、水果等产品，希望将更多阿根廷的优质产品引进到中国，共享中国机遇。…
强生中国个人健康护理戴康澜：推动个人健康管理创新 共建共享中国市场机遇
　　人民网北京11月10日电 （记者杜燕飞）“作为一个开放、合作的平台，进博会为我们携手各方加速引入创新产品、推动个人健康管理的发展创造了更好的机遇。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，强生中国个人健康护理总裁戴康澜表示，“我们对中国市场充满信心，期待未来与更多伙伴携手并行，抓住中国开放机遇，促进合作、推动创新，将更多全球领先的个人健康管理解决方案引入中国，为人民的健康作出贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部