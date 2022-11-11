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聚焦乌镇：伦理规则和技术安全是AI高质量发展关键

2022年11月11日09:05 | 来源：北京商报
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11月10日，在2022年世界互联网大会乌镇峰会“人工智能与数字伦理”论坛上，瑞莱智慧CEO田天表示，在数智化时代，人工智能充当着“大脑”的角色，在目标性能的实现、设施运维的智能化和设施安全保障等方面发挥着重要作用。例如，运用人工智能的计算机视觉技术，可以实现工业残次品的检测、构建人脸识别安防设备，在提升生产性能与生产效率的同时，大幅提升安全保障能力。

近年来，随着算法的快速发展，算力、数据等资源的日益丰富，人工智能产业呈现快速发展态势。但田天表示，放眼未来，人工智能若要实现高质量发展，需要突破伦理规则和技术安全两大关键问题。

首先，随着人工智能逐步成为经济社会的关键角色，它与人类的交互规则构成了伦理问题，例如，人机控制权分配、人工智能采信度等等。作为一项具有开放性但又远未成熟的新技术，人工智能不可避免地会对现有伦理关系与社会结构造成冲击。

比如，人类对机器控制权的不适当让渡，会导致恶性事故的发生，典型的例子如自动驾驶汽车电子刹车系统失控引发交通事故，以及过度信任算法而忽视算法偏见导致的不公平事件等。随着人工智能对生产生活方方面面的不断渗透，伦理问题层出不穷。

其次技术安全问题。以当前落地应用最为广泛的人脸识别为例，这一技术实现的整个过程为黑箱模式，主要依靠海量人脸数据进行特征提取、训练和识别，从而能够利用相关漏洞，采用多种形式进行攻击。例如，在人脸照片上添加少量干扰或将对抗补丁打印制作后由真人佩戴，以这种定向攻击的形式破解人身核验。

面对这些问题，田天表示，需要从伦理规则和技术规则两方面加以解决。

一是伦理规则建设。这涉及到人与人工智能之间控制权阈值如何设定、兜底机制如何设计等问题，需结合具体应用场景，打造可量化、可度量、可执行的具体标准，再落实到算法、代码层面。

二是技术路径优化。在数据、算法、算力三大要素基础上，将知识要素融合进来，发展安全、可靠、可信和可扩展的第三代人工智能，不断提升人工智能的鲁棒性和可解释性，同时持续提高人工智能伦理安全、技术安全的敏捷测评水平，使之成为保障人工智能产业高质量发展的关键能力。（记者 魏蔚）

(责编：赵竹青、陈键)
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