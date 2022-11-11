原标题：中外新能源汽车产业“相向而行”分享更多开放红利

新华社合肥11月10日电（记者刘菁、马姝瑞、汪海月、吴慧珺）面积相当于16个足球场的车身车间里，800余台机器人协同操作，可以同时进行六种车型的柔性生产……在历时一年多的整体施工建设后，位于安徽省合肥市的大众安徽MEB工厂即将完工。未来，这里将批量生产绿色、智能纯电动车型。

“中国是世界最大的电动汽车单一市场，也是大众集团全球业务中不可忽视的一个重要板块。”大众汽车（安徽）有限公司CEO葛皖镝日前在接受新华社记者专访时说，“我们计划于2023年底前在中国正式投产大众安徽第一款新能源车型。”

万里之外，大众集团总部所在地德国，中国新能源车企蔚来上月在柏林召开发布会，宣布将在德国、荷兰、丹麦、瑞典四个国家建立由产品和服务构成的完整运营体系。

蔚来计划于2022年底前在欧洲建成20座换电站，到2023年底，这一数字有望达到120座。

2022年7月4日拍摄的建设中的大众安徽MEB（模块化电驱动平台）工厂车身车间。新华社发

中国于2020年提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新能源汽车产业是开放的中国市场与世界“相向而行”中最具代表性的产业之一。

党的二十大报告在谈到推进高水平对外开放时提出，依托中国超大规模市场优势，“以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。”

数据显示，自2015年起，中国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一。2018年，中国取消了新能源汽车外资股比限制。

成为中国第一家外商独资整车制造企业的特斯拉，短短一年内就在上海完成了建厂、生产、交付，并深度投入中国潜力巨大的内需市场。

超大市场规模叠加制度型开放等红利，吸引越来越多的外资车企不约而同加快在中国增资扩产。

9月16日，在匈牙利比奥托尔巴吉，一辆蔚来汽车停放在换电站中。新华社发

今年6月，宝马集团在沈阳的第三座整车工厂华晨宝马里达工厂正式开业。同月，计划投资额超300亿元的奥迪一汽新能源汽车项目正式在长春开工。

紧临大众安徽MEB工厂，包括一座电池系统工厂在内的供应商园区正在建设中，目前已有17家大众安徽合作企业入驻。而在大众安徽已就位的260家生产供应商中，有16家为安徽本土企业，另有37家供应商已随大众来到安徽并在此投资。

“我们与位于合肥的冲压车间供应商建立了坚定的合作伙伴关系，同时，大众集团还投资了位于合肥的电池制造商国轩高科，并将安徽本地的供应商整合到大众集团全球供应网络中。”葛皖镝说。

今年9月，宁德时代与宝马集团宣布达成一项长期协议，从2025年开始，宁德时代将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。此前，宝马集团与河钢集团签署合作备忘录，从2023年中期开始，宝马沈阳生产基地量产车型将逐步使用河钢集团的低碳汽车用钢。

在外资车企深耕中国市场的同时，中国新能源汽车也在加速“驶”入海外市场。

6月23日拍摄的华晨宝马里达工厂（无人机照片）。新华社记者 杨青 摄

中国汽车工业协会发布的数据显示，今年前三季度，中国汽车企业出口汽车211.7万辆，超过2021年全年出口量，其中新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍。

在匈牙利，蔚来投资建设的首个海外工厂宣布于9月投入运营。这个占地约1万平方米的蔚来能源欧洲工厂将主要生产为电动汽车提供电池更换服务的换电站。

在泰国，根据比亚迪和泰国当地公司签署的相关协议，比亚迪全资投资的首个海外乘用车工厂将于2024年开始运营，年产15万辆电动乘用车，主要销往泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。

“比亚迪提供了从能源的获取、存储到应用的新能源整体解决方案，在助力全球治理空气污染、实现碳中和的同时，走出一条自主创新和全面开放创新之路。”在合肥举办的2022世界制造业大会上，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福说。目前，比亚迪生产的电动车已进入到挪威、巴西、澳大利亚等70多个国家和地区。

投资中国、看好中国，与中国的汽车伙伴互利共赢、共同成长，已成为全球车企的坚定共识。“我们正在不断拓展研发团队，快速调整研发战略，专门为中国消费者开展创新研发。”葛皖镝说。

宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐在中国新能源汽车发展高层论坛（2022）上表示，宝马集团作为全球领先的高端汽车制造商，“对中国供应链的实力和韧性充满信心。”

(责编：赵竹青、陈键)

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