原标题：企业中长期贷款有望继续回暖

中国人民银行11月10日公布的金融统计数据显示，10月末，广义货币（M_2）余额261.29万亿元，同比增长11.8%。初步统计，10月份社会融资规模增量为9079亿元，人民币贷款增加6152亿元。

数据显示，M_2增速仍然维持高位运行。虽然10月末M_2增速比上月末低0.3个百分点，但仍比上年同期高3.1个百分点。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，M_2同比仍然维持高位，反映国内货币环境保持适度宽松，继续为经济复苏提供有力支持。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示，高基数效应叠加专项债发行提速、缴税大月等因素大幅度推升财政存款，使M_2增速与上月相比有所下行，但稳信贷、宽信用带来的信贷投放高景气度继续强力支持M_2增速。

值得注意的是，虽然受基数较高等因素影响，10月份人民币贷款同比少增2110亿元，但从结构上看，企业贷款仍为新增信贷的重要支撑。数据显示，10月份企（事）业单位贷款增加4626亿元，其中，短期贷款减少1843亿元，中长期贷款增加4623亿元，票据融资增加1905亿元。

前期多项稳增长政策密集出台，使企业贷款尤其是中长期贷款维持了较高景气度。中国民生银行首席经济学家温彬分析，5000亿元专项债结存限额盘活以及剩余额度基建资本金投放、基础设施建设项目配套融资继续跟进、9月末起各大行加快2000亿元设备更新改造贷款和制造业中长期贷款投放等举措均带动企业中长期贷款维持较高景气度。

“企业部门中长期贷款增量抢眼，说明市场主体内生信用需求稳步恢复。”庞溟表示，设备更新改造贷款10月份加速落地，且技术改造、设备更新、购置升级等方面支出长期以来在制造业投资中占比较高，对后续推动信贷和社会融资规模增长而言确定性较高。考虑到前期信贷总量企稳回升后会对企业部门信贷结构带来提振和改善，企业部门中长期贷款有望继续回暖并维持较高景气度。

在业内专家看来，10月份金融数据反映出的问题仍需高度关注。周茂华表示，10月份新增信贷、社会融资规模增速表现乏力，表明稳内需政策仍要适度发力，促进经济加快恢复平衡。货币政策要延续稳健基调，同时强化与财政等部门协同配合，在总量保持合理适度的前提下，更多倚重结构性工具，以应对当前复杂多变的环境。

庞溟认为，在当前政策背景下，预计四季度货币政策整体上仍将维持稳健偏宽松基调，社会融资规模数据仍将持续改善。未来信贷支持应继续重视、关注总量和结构问题，对实体经济和市场主体的支持务求实效，坚持金融服务的普惠性、可得性、针对性、适配性、精准度、灵活度。要综合运用财政金融政策工具，并通过总量政策、结构政策、价格政策，适时适度、全面发力，支持实体经济恢复发展。进一步支持重大项目建设、设备更新改造并形成更多实物工作量，促进消费恢复成为经济主拉动力，使经济运行尽快回到潜在增速的合理区间之内。

“逆周期政策需进一步加力显效，为实体经济提供更有力支持。”温彬认为，在疫情反复扰动生产消费下，市场主体预期仍偏弱，叠加季节性效应，宽信用进程有所放缓。前期多项稳增长政策密集出台，对信用形成一定支撑，但后续更重要的仍是尽快推动形成实物工作量，避免资金淤积和空转。在内需仍偏弱和外需加快回落下，逆周期政策需进一步加力显效，继续推动基建、制造业、房地产等领域的信用修复扩张，助力经济运行保持在合理区间。（记者 陈果静）

(责编：赵竹青、陈键)

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