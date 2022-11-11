原标题：电商季节性大促来临，互联网“麦客”开镰！

一年一度的电商大促正在进行，由此产生的许多季节性岗位也迎来巨大用工缺口。近年来，随着各类电商促销节日渐成规模，适应这一周期性用工的互联网“麦客”们也开始广泛寻找临时岗位，获得数字时代的季节性收入。面对激增的订单需求，各大企业也纷纷提前“招兵买马”，以保证大量用工需求。

凌晨4点，来自山西吕梁的小伙何一帆在北京通州的某快递分拣中心签到下班，领到了200元的日结工资。进入“双十一”大促季，昼夜颠倒已经成为他的工作常态。

一年一度的购物节如约而至，电商行业又迎来了业务旺季。近日，为保障送货上门，菜鸟透露将在分拨中心、配送站和菜鸟驿站增加10万短期用工人员，此举将为寻找临时用工机会的互联网“麦客”释放出大量用工需求。

电商促销季临时用工需求激增

10月底，何一帆通过人力资源中介来到这家快递分拣中心工作。“工作内容挺简单的，就是扫描快件上的条码，放到不同的快递袋里，装满了再运送到指定位置。”正值物流高峰期，小何和工友经常忙到通宵，收入也随之上涨。

“我们厂生产的是毛巾浴巾等家纺用品，电商促销季工厂的订单增加了不少，招来了我们一批临时工。”今年20岁的李露露在浙江一所大专院校就读电子商务专业，经熟人介绍来到学校附近某纺织厂从事打包工作，每天近3小时的兼职，既能让她对所学专业有更多实地了解，也能给自己挣些零花钱。

近年来，随着各类电商促销节日渐成规模，务工青年们也开始广泛寻找周期性的用工岗位，获得数字时代的季节性收入。像何一帆和李露露一样，这些在电商促销季从事打包分拣、快递物流、客服直播等有关工作的临时从业者，被称为互联网“麦客”。

电商促销季所发布的临时性岗位往往高薪且灵活自由，而配货、理货等分拣打包类岗位和物流、投递等快递岗位的人才备战尤为激烈。除菜鸟发布超10万个灵活用工岗位需求外，58同城等招聘平台也推出了“备战电商购物节”招聘专场，为企业精准输送人才。

记者还了解到，直播带货成为电商行业新晋的必备营销方式，卖家纷纷在今年10月便启动预售活动，带货主播的招聘热度也空前高涨。在部分招聘网站上，兼职带货直播薪资达到每小时100元至300元。

北京某人力资源公司负责人杨女士告诉记者：“每逢618、双11、双12等购物节，电商公司的用工压力就非常大。招聘临时工既能弥补人手不足，相对成本也低。”她透露，为今年“双十一”提供的临时用工从9月底就开始陆续招聘，10月中旬已经部分上岗。

高薪招聘岗位缺口依旧存在

“相比往年，今年的临时工招聘情况更加紧张，目前仍是需要人手。”据杨女士介绍，尽管大部分短期工作门槛不高，并且用工方会提供入职培训保证快速上岗，目前她仍在为招聘不到足够的临时工而头疼。

位于浙江金华的某纺织厂招聘负责人徐华新也向记者表示：“近两个月，我们订单量比去年同期高出不少，生产线和出单打包都需要增加人手。但是今年短期工都没招来几个，我们只能加班加点，适当延长发货时间。”

“25.3元每小时，带薪培训备战‘双十一’”“普工短期分拣员日结280元提供住宿”“贴标签日结280元班车接送”……记者留意到，这类促销季出现的岗位信息一般在招聘平台、短工群等线上途径或劳务市场、中介等线下渠道发布。根据地区和工作内容不同，时薪较平常高2到3倍不止。多个招聘网站显示，进入11月，这些招聘需求仍在不断更新，并以高时薪和高福利吸引大家报名。

然而，当问及是否考虑将临时工作变成长期工作时，何一帆说：“目前并没有这样的打算，按照约定做到11月中旬就会离开。”他告诉记者，每次听见卡车入库的声音就意味着又是一车的快件等待分拣，没有固定的结束时间，长期下来担心身体吃不消。

随着互联网技术应用普及，无人仓、智能物流等技术发挥着愈加显著的作用，不少大型物流园或工厂企业开始启用机器来替代人工。电商促销季临时工需求是否会发生变化？

对此，中国人民大学劳动人事学院副教授周广肃分析认为，灵活的临时性用工仍然会存续很长一段时间，“灵活性用工代表的是劳动力大市场发展的重要趋势，它的重要性体现在可以像蓄水池一样调节用工的高峰和低谷”。

临时用工劳动保障需加强

记者通过采访了解到，选择临时工作的务工者大多是为了短期挣得高薪，因此薪资能否准时到手是他们最重视的问题。部分务工者反映，用工期结束并不能保证薪资足额到手。这一方面是由于中介从中获取了一部分抽成，另一方面则是部分企业“以罚代管”，通过催单、扣款等方式对劳动者进行管理，构成劳动者权益保障的隐患。

周广肃提醒务工者，首先要对从事的工作内容和平台企业进行筛选，选择正规大型人力资源公司和具有认证的企业，通过查询企业信用分以及行业内评价多方判断；其次，尽可能与平台企业签署劳务关系合同，发生纠纷一定要通过劳动纠察部门、律师等渠道合法维护自身权益。

周广肃谈道：“从不同的环节，平台和企业都有很多发力点，来保证为互联网‘麦客’提供一份合适的工作，让劳动者能赚到钱，并且避免用工风险的出现，最后形成各方都能获益的用工模式。”

他建议，用工企业可以给予劳动者短期的职业培训，提供符合市场需求、易学易用的培训信息，告知相关工作经验和注意事项，帮助劳动者更快上手。

同时，企业和招聘平台应做好临时用工保障，为临时用工提供以日结算的灵活用工保险及意外险等必要保障。在薪酬方面，企业与人力资源公司还可以通过第三方机构共同监管发薪账户，做到专款专用。（记者 周子元）

(责编：赵竹青、陈键)

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