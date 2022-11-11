原标题：我国消费市场韧性逐渐显现

今年的“双11”，颇不寻常。一方面，国内新发疫情不断出现，给消费带来较大影响；另一方面，在持续做好精准防疫的基础上，各地区各部门不断加力落实系列促消费政策，巩固提升消费能力，新型消费稳定增长。

专家表示，尽管受疫情影响，消费市场恢复基础仍需巩固，但今年“双11”仍呈现线上线下结合发力、消费方式更多样的特点，消费市场韧性逐渐显现。

购物平台多元 线上线下结合

“双11”预售开启后，老字号荣宝斋日均直播5小时，其天猫旗舰店近期销售额同比增长了10倍。京东家电迎来开门红，28小时共售出超1500万件家电产品。“抖音双11好物节”开启1小时，抖音商城支付客单价同比增长217.1%。

“今年‘双11’促销活动线上线下相结合，购物平台也愈加多元，直播带货成为网购又一主战场，给了消费者更多选择。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬表示。

商务部研究院流通与消费研究所研究员关利欣表示，从供给端看，服务更加精细化。从售前促销活动规则、最终优惠价格显示，到售后商品保价、退换货服务时限延长等，平台和商家为消费者提供了更加便利和人性化的服务。从需求端看，消费者更加注重商品和服务的品质品牌。

今年“双11”，线上线下深度结合。“线上消费并不是简单地替代线下消费，而是成为消费创新拓展的重要来源。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示。

阿里巴巴集团国内数字商业板块总裁戴珊表示，“双11”已成为数字经济与实体经济共融共生的印证。数据显示，2009年，第一届天猫“双11”只有27个商家报名，到今年有29万个来自全球的品牌参与，其中7万个品牌是首次参加。

“线上经营依托并服务线下实体经济。”关利欣认为，实施扩大内需战略，需要充分发挥以线上经营为代表的新业态新模式的创新引领作用，推动线上赋能线下、线上线下融合发展，着力推动实体经济高质量发展。

国家统计局贸易外经司司长董礼华日前表示，今年前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。同时，随着传统零售业态加速转型升级，消费场景和消费体验不断拓展提升，实体店铺零售逐步改善。

消费市场恢复 基础仍需巩固

今年以来，部分地区疫情对消费产生扰动，让“双11”面临的形势更加复杂。

陈丽芬表示，受疫情影响，今年“双11”消费增速可能会受拖累，但“双11”电商购物节依然能在很大程度上激发消费热情，推动消费市场加快回暖，并带动零售、物流等服务业的加快恢复发展。

透过一年一度的“双11”晒单，仍能发现消费需求的新趋势，玩具、宠物、运动户外类商品增速加快。同时，理性消费和注重性价比仍是消费者的重要考虑。

“‘双11’等重要消费节庆进一步丰富了消费供给，增添了消费市场活力。”关利欣分析认为，我国消费市场复苏存在很多积极因素，“但也要看到，疫情对消费市场产生一定影响，部分地区快递收发出现延迟，聚集性、接触性消费恢复程度较低，消费市场恢复基础仍需巩固”。

国家信息中心经济预测部副研究员邹蕴涵表示，消费业态模式不断创新将助力挖掘消费潜力。疫情之下，移动互联网技术加快应用，对居民消费的激发带动已经不仅局限于商品消费，部分服务消费也加快转向线上。同时，电商的快速发展，提高了农村居民消费便利度，形成消费新增长点。

多出实招快招 拉动消费增长

要加快落实一系列促消费政策，结合各地实际，多措并举恢复消费信心，提升消费政策的实效性和针对性。

“要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加强促消费政策组合拳，以消费新业态新模式为动能，丰富消费场景，推动数字消费、绿色消费。”陈丽芬表示，以大城市和城市圈城市群的消费发展为驱动力，增强大型中心城市消费集聚力和消费供给创新力；以传统消费为主力，加大促消费优惠力度，促进汽车家电等大宗消费；以政策创新为引领，培育消费增长引擎，挖掘消费新增长点。

关利欣表示，要不断提升居民消费能力，完善城市商业体系和供需对接机制，推进县域商业体系建设，推进农村融入现代流通体系，同时，丰富线上线下商品、服务和消费场景，促进消费升级。

“随着产业的深刻变革，实体经济的内涵和外延也在发生变化。电商平台是数字经济与实体经济融合发展的重点领域，通过数字经济赋能实体经济，有力推动制造业智能化发展，建立优质的服务业新体系，构建扩大内需的新引擎。”陈丽芬表示。（记者 冯其予 黄 鑫 王轶辰）

(责编：赵竹青、陈键)

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