原标题：数字经济活力迸发

如今，数字技术作为世界科技革命和产业变革的先导力量，日益融入经济社会发展各领域全过程，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。

2022年世界互联网大会乌镇峰会期间发布的《中国互联网发展报告2022》显示，2021年中国数字经济规模达到45.5万亿元，占GDP的比重达到39.8%。我国加速推动信息基础设施建设，做强做优做大数字经济，提升数字政府效能，提高公共服务数字化水平，加强网络空间综合治理体系建设和网络空间法治化进程，强化网络安全和数据安全治理，深化网络空间国际交流合作，互联网发展取得新成就。

催生新业态新模式

可以长时间进行空中作业的“飞艇无人机”、通过小程序一键呼叫的充电桩、可以帮助外卖骑手识别风险的“智能头盔”……在2022年世界互联网大会乌镇峰会期间的“互联网之光”博览会上，这些深刻改变人们生活的前沿科技产品深受参会者青睐。

在爱普生公司展台，一款增强现实眼镜吸引了众多参会者前来体验。“效果很逼真，看着是一个立体的青花瓷。”一位参会者戴上增强现实眼镜观看墙上的图案后说。

爱普生（中国）有限公司智能眼镜产品经理李娜向记者介绍，该眼镜正越来越多地应用于游乐园、美术馆和博物馆等旅游景点，它可以为游客显示360度视频和增强现实内容。在海外，爱普生的智能眼镜还被用于解决现实生活中的实际问题，如为听力障碍人士显示对话文字，为歌剧院观众显示实时翻译字幕等。

当前，生活服务数字化消费已成为我国消费增长的重要驱动力之一，网约车、外卖等市场规模持续扩大。数字化就业成为新增就业的重要来源。数字经济发展产生了数字藏品等新业态新模式，催生了互联网营销师、网约配送员等职业。

中国网络空间研究院副院长李颖新表示，一年来，数字惠民便民取得不小成就，数字社会建设取得新进展。公共服务更加智慧便捷，城乡发展和治理模式不断创新，数字社会建设更加均衡包容。

中国智慧城市工作委员会预测，2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。当前，城乡“数字鸿沟”进一步弥合，农业信息化应用场景日趋丰富，农村数字化治理程度不断提高。“互联网+政务服务”持续向乡村延伸，通过线上方式推进医疗、教育等优质资源下沉，乡村钉、村村享等数字化平台的应用改进了乡村治理工作。

我国一体化政务服务能力不断提高，政务事项办理效率和便捷度大幅度提升，网上办、掌上办、一网通办深入推进，全国一体化政务服务平台实名注册用户超过9.5亿人，总使用量超过620亿人次，推动90.5%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，平均承诺时限压缩51%。

驱动生产方式变革

推动数字技术和实体经济深度融合，赋能传统行业数字化转型升级，将为经济发展增添新动能。“5G+工业互联网”典型场景和重点行业应用增多，涌现出数字工厂、智慧矿山等新模式。

“开展数字化和产业升级，企业首先关注的是那些真正产生高价值的数字化应用场景，头部企业在这方面要加强示范引领。”中兴通讯高级副总裁刘健表示，中兴通讯积极探索典型场景，以制造领域为例，将南京滨江工厂打造为实践基地，开展“5G智造5G”智能制造试点。经过两年多的改造，滨江工厂不仅实现了从单点应用到产线流程的全面优化，还由线到面，逐步从产线应用拓展至车间和园区的整体运营，全面覆盖各类业务，让“5G智造5G”成为现实。

工业数字化转型助力企业实现智能控制、运营优化和生产组织方式优化变革，推动产业链和供应链升级。截至6月份，我国规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%和75.1%。

通过“拎包入住”式的软件服务，帮助中小微企业实现数字化转型。

今年，360集团推出了“企业安全云”服务，把安全服务软件免费开放给中小微企业使用，目前已有近百万中小微企业受益。为进一步加速中小微企业的数字化转型进展，360集团创始人周鸿祎表示，公司已上线软件服务商店，汇集市场上各个厂商的各类软件服务应用，让中小微企业可以像去超市购物一样按需求选用。

数据是数字经济发展的关键生产要素，是国家基础性战略性资源，也是推动经济社会高质量发展的重要引擎。2021年，我国数据产量达到6.6ZB，同比增加29.4%，位列全球第二位。

“数据已成为整个社会新的细胞，数字基础设施构成社会新的骨架，产业数字化成为社会运行新的肌理。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇认为，数字经济发展经历了从数字化的大流通到数字化的大物流，再到数字化的大计算三个阶段，一直都深植于实体经济。

筑牢网络安全基底

人工智能、5G等新一代信息技术在深刻改变人类生活生产方式的同时，也相应带来新的风险与挑战。

研发软件安全的智能检测手段和工具，是防范技术风险的有效方案。“为避免人工智能技术滥用，我们推出的深度伪造内容检测平台DeepReal，通过辨识伪造内容和真实内容的表征差异性，挖掘不同生成途径的深度伪造内容一致性特征，可以快速、精准地对图像、视频、音频内容进行真伪鉴别。”北京瑞莱智慧科技有限公司首席执行官田天说。

此外，勒索软件攻击产业化、分布式阻断服务攻击手段不断衍化也为网络安全形势带来挑战。勒索病毒入侵电脑后，会导致其业务数据不可逆加密，并横向渗透产生二次危害。

“我们的终端安全防勒索解决方案采用诱饵引擎，在未知类型勒索病毒试图加密时发现并阻断其加密行为，可有效守护主机安全。在攻防对抗的各个阶段进行防护，不仅可以做到威胁攻击审计，而且还可以防止黑客进行渗透攻击。”杭州安恒信息技术股份有限公司副总裁刘思宇说。

筑牢网络安全底座既靠技防也靠人防。强化网络安全关键技术创新，加强产业融合，培育领航企业，逐步完善网络安全人才培养机制，不断推动高等院校与行业企业合作育人、协同创新，逐渐形成人才培养、技术创新、产业发展的良好生态。

“我们设有8个网络安全实验室，攻克云计算、物联网、车联网、自动化攻防等技术难点。同时，与清华大学、武汉大学等高校在共建网络空间安全实验室、建设学科、培养人才、培训师资等方面展开深入合作。”绿盟科技集团副总裁陈珂介绍，前不久，绿盟科技与清华大学合办的未来互联网安全联合研究中心落地建成，将直击科技创新痛点，有效链接基础研究与科研成果转化。（记者 崔国强 李芃达）

(责编：赵竹青、陈键)

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